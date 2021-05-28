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Почему космонавты-трезвенники – это миф

Мира Маркина
1 час назад
Большинство людей убеждены, что космонавты не только обладают крепким здоровьем, но и придерживаются максимально правильного образа жизни. Однако, как ни парадоксально, но даже человек, чье физическое состояние позволяет ему полететь в космос, не всегда исповедует ЗОЖ. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Почему космонавты-трезвенники – это миф
Фото: Кадр из фильма "К звездам"Кадр из фильма "К звездам"
По официальным данным, спиртные напитки на борту МКС строго запрещены. Но, как рассказал астронавт NASA Клейтон Андерсон, алкоголь все же можно найти и в космосе.
Его провозят как американцы, так и русские. По словам Андерсона, и NASA, и "Роскосмос" осведомлены о недобросовестном поведении космонавтов, но предпочитают игнорировать данный факт.
Стоит отметить, что в своем стремлении выпить в космосе астронавты бывают очень изобретательны. Так, некоторые прячут бутылки с алкоголем в продырявленных книжках или заливают спиртное в пакеты с соком. Чаще всего космонавты предпочитают коньяк.
На станции "Мир", по воспоминаниям космонавтов Александра Лазуткина и Александра Полещука, также прятали коньяк и элеуторококковую настойку.
Безусловно, никто из космонавтов не злоупотребляет алкоголем в космосе, поскольку это может быть крайне опасно. Чаще всего они позволяют себе небольшое количество спиртного для снятия стресса.
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