Почему космонавты-трезвенники – это миф

Большинство людей убеждены, что космонавты не только обладают крепким здоровьем, но и придерживаются максимально правильного образа жизни. Однако, как ни парадоксально, но даже человек, чье физическое состояние позволяет ему полететь в космос, не всегда исповедует ЗОЖ. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Стоит отметить, что в своем стремлении выпить в космосе астронавты бывают очень изобретательны. Так, некоторые прячут бутылки с алкоголем в продырявленных книжках или заливают спиртное в пакеты с соком. Чаще всего космонавты предпочитают коньяк.
Безусловно, никто из космонавтов не злоупотребляет алкоголем в космосе, поскольку это может быть крайне опасно. Чаще всего они позволяют себе небольшое количество спиртного для снятия стресса.