Почему космонавты-трезвенники – это миф

Большинство людей убеждены, что космонавты не только обладают крепким здоровьем, но и придерживаются максимально правильного образа жизни. Однако, как ни парадоксально, но даже человек, чье физическое состояние позволяет ему полететь в космос, не всегда исповедует ЗОЖ. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "К звездам" Кадр из фильма "К звездам"

По официальным данным, спиртные напитки на борту МКС строго запрещены. Но, как рассказал астронавт NASA Клейтон Андерсон , алкоголь все же можно найти и в космосе.

Его провозят как американцы, так и русские. По словам Андерсона, и NASA, и "Роскосмос" осведомлены о недобросовестном поведении космонавтов, но предпочитают игнорировать данный факт.

Стоит отметить, что в своем стремлении выпить в космосе астронавты бывают очень изобретательны. Так, некоторые прячут бутылки с алкоголем в продырявленных книжках или заливают спиртное в пакеты с соком. Чаще всего космонавты предпочитают коньяк.