Дочь Клинтона рассказала о детстве в Белом доме

«Я уважаю то, что у них была работа. Я не собиралась усложнять им дела и вызывать стресс», - уточнила она в подкасте о здоровье In Fact.
«У меня так много прекрасных воспоминаний. Большинство из них связаны с необычными и интересными людьми, которые являются частью Белого дома, - отметила она. - Кураторы Белого дома, дворецкие, повара, флористы, историки - просто удивительное сообщество людей. И я так много узнала об истории государства».
«Мы относились к семейному обеду как к священному времени», - объяснила мать троих детей.