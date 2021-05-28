Дочь Клинтона рассказала о детстве в Белом доме

Челси провела свои подростковые годы под бдительным присмотром Секретной службы и создала прочные традиции со своей семьей, несмотря на плотный график.

Однажды она с лучшим другом проехала на красный свет светофора, а машина секретной службы отстала от них. Это был чуть не единственный случай, когда девочка вышла из-под наблюдения.