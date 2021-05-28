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Дочь Билла Клинтона Челси рассказала о детстве в Белом доме

Passion.ru
5 часов назад
Дочь бывшего американского президента Билла Клинтона и экс-кандидата на пост лидера США Хиллари Клинтон Челси рассказала о детстве в Белом доме, пишет People. Как уточнила Челси, она никогда не сбегала и старалась не беспокоить родителей, зная, что они слишком заняты.
Дочь Клинтона рассказала о детстве в Белом доме
Фото: EAST NEWSEAST NEWS
«Я уважаю то, что у них была работа. Я не собиралась усложнять им дела и вызывать стресс», - уточнила она в подкасте о здоровье In Fact.
Челси провела свои подростковые годы под бдительным присмотром Секретной службы и создала прочные традиции со своей семьей, несмотря на плотный график.
Однажды она с лучшим другом проехала на красный свет светофора, а машина секретной службы отстала от них. Это был чуть не единственный случай, когда девочка вышла из-под наблюдения.
«У меня так много прекрасных воспоминаний. Большинство из них связаны с необычными и интересными людьми, которые являются частью Белого дома, - отметила она. - Кураторы Белого дома, дворецкие, повара, флористы, историки - просто удивительное сообщество людей. И я так много узнала об истории государства».
Несмотря на занятость, политики находили время на дочь в своем ежедневном графике.
«Мы относились к семейному обеду как к священному времени», - объяснила мать троих детей.
Эту традицию, собираться всей семьей за столом, Челси и ее муж Марк Мезвински поддерживают и сейчас. Они воспитывают четырехлетнего Эйдана, шестилетнюю Шарлотту и 19-летнего Джаспера.
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