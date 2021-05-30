Как украинская девушка стала принцессой Кореи

Императорская семья управляла Кореей до свержения монархии в 1910 году. Страна стала японской колонией, а представители правящей династии были высланы, и смогли вернуться на родину только в 1963 году. Одной из представительниц дома однажды стала украинская девушка Юлия Муллок. «Рамблер» рассказывает, кем она была и как получила титул корейской принцессы.

Девушка выросла в семье украинских эмигрантов. Она родилась в США и провела там всю свою юность. Муллок отучилась на архитектора и начала работать в команде знаменитого Юй Мин Пэя. В 35 лет она захотела переехать в Испанию. Пока она пыталась продать квартиру, с ней познакомился коллега по работе по имени Ли Гу. Они понравились друг другу и начали встречаться. Переезд в другую страну отменился, а в 1958 году они поженились.