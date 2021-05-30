Как украинская девушка стала принцессой Кореи

Императорская семья управляла Кореей до свержения монархии в 1910 году. Страна стала японской колонией, а представители правящей династии были высланы, и смогли вернуться на родину только в 1963 году. Одной из представительниц дома однажды стала украинская девушка Юлия Муллок. «Рамблер» рассказывает, кем она была и как получила титул корейской принцессы.
Девушка выросла в семье украинских эмигрантов. Она родилась в США и провела там всю свою юность. Муллок отучилась на архитектора и начала работать в команде знаменитого Юй Мин Пэя. В 35 лет она захотела переехать в Испанию. Пока она пыталась продать квартиру, с ней познакомился коллега по работе по имени Ли Гу. Они понравились друг другу и начали встречаться. Переезд в другую страну отменился, а в 1958 году они поженились.
Как оказалось, Ли Гу – наследник императорской семьи. Выйдя за него замуж, украинка по происхождению получила титул «Ее Императорское величие». Переехав вместе с супругом в Южную Корею, Юлия Муллок начала заниматься благотворительностью, помогая детским домам и людям с ограниченными возможностями. За доброту девушку очень полюбили местные жители. Но вот семья мужа от нее отреклась. Со временем оказалось, что новоиспеченная принцесса не сможет продолжить императорский род: ей поставили диагноз «бесплодие». Супруги удочерили девочку из приюта, которую назвали Евгения. Но из-за давления семьи брак быстро распался. В 1982 году Ли Гу и Юлия Муллок развелись. Украинка уехала с дочерью обратно в США, а ее корейский принц так и не смог жениться на другой женщине и завести детей.