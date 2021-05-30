Гетти: трагедии одной из самых богатых семей

В начале XX века американский адвокат Джордж Франклин Гетти вложил все свои накопленные средства в покупку небольшой территории в Оклахоме, где тремя годами ранее было обнаружено нефтяное месторождение. И именно это вложение сделало семью Гетти одной из самых обеспеченных династий Америки. Однако далеко не все могут справиться с мгновенно свалившимся богатством. "Рамблер" расскажет, как члены семьи Гетти стали заложниками собственной алчности.

Сын Джорджа Жан-Поль (Джей Пол) пошел по стопам отца. Он занял у него 10 000 долларов и вложил их в покупку участка в городке Хаскелл, на котором позже были обнаружены залежи нефти. И уже в 1916 году заработал свой первый миллион долларов. Джей Пол был несколько раз женат, любовные связи подарили ему пятерых детей. Однако Пола было сложно назвать хорошим отцом, поскольку его больше интересовало развитие империи. А дети стали для него интересны лишь тогда, когда они достигли определенного возраста и могли участвовать в делах семейного бизнеса.

Позже семейство Джея Пола обзавелось роскошной резиденцией в поместье Саттон-Плейс в Соединенном Королевстве стоимостью 650 тысяч фунтов. Его интерьер украшали самые дорогие шедевры искусства, включая работы Ренуара и Рембрандта. Однако несмотря на это, Джей Пол был очень жадным. В холле своей резиденции предприниматель установил платный телефон-автомат. Это было сделано для того, чтобы рабочие, занимавшиеся строительством поместья, не слишком часто звонили на родину. Также он нередко приходил на мероприятия к определенному часу, дожидаясь, когда цена на билет снизится на 50%, а также никогда не оставлял чаевых, годами донашивал старые костюмы, использовал полученную почту повторно.

Дальнейшие судьбы детей и внуков Джея Пола Гетти сложились не лучшим образом. Его старший сын после назначения главой одного из филиалов корпорации Гетти увлекся алкоголем и запрещенными веществами, и в 1973 году умер.

В том же году его 16-летний внук Джон Пол Гетти III был похищен неизвестными преступниками в Риме. На протяжении пяти месяцев его держали в заложниках и просили выкуп у Джея Пола. Однако тот однажды сказал:

"У меня четырнадцать внуков, если я выплачу выкуп за одного, вскоре похитят и остальных".

Через некоторое время в редакцию одного из итальянских изданий пришла посылка, в которой находилось отрезанное ухо Джона Пола Гетти III и записка с угрозами. И только после этого дед все же решил помочь похищенному внуку— он отправил похитителям чуть больше двух миллионов долларов, что составляло лишь часть требуемой суммы.

Эта история легла в основу фильма "Все деньги мира", который в 2017 году представил британский режиссер Ридли Скотт

Позже Джон Пол Гетти III женился, и у него родился сын Бальтазар. Однако вскоре у Джона случился инсульт, вызванный приемом большого количества запрещенных веществ, и всю оставшуюся жизнь он провел в инвалидном кресле. Он умер в 2011 году.

Трагичной оказалась жизнь и его сестры Эйлин. В 1985 году у нее диагностировали СПИД. До конца своих дней Эйлин принимала участие в деятельности благотворительных фондов, которые помогали больным СПИДом.