Тайна гибели жены министра МВД СССР

Есть три версии гибели Светланы Щелоковой. Две из них основаны на предположении о самоубийстве жены опального экс-министра МВД СССР, третья состоит в том, что слишком много знающую супругу некогда одного из влиятельнейших лиц в СССР просто ликвидировали.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Версия первая: она сначала стреляла в Андропова, а потом в себя

Когда он в очередной раз перестал появляться на публике, по стране поползли слухи о том, что он, раненный Светланой Щелоковой, которая стреляла в него из-за козней против ее мужа, отлеживается, залечивая огнестрельные раны. В Советском Союзе были наслышаны о кампании, развязанной в отношении обвиняемого в коррупции и других злоупотреблениях бывшего главы союзного Министерства внутренних дел Николая Щелокова.

Поэтому многим нетрудно было поверить, что 19 февраля 1983 года Светлана Щелокова подкараулила Юрия Андропова у лифта, выстрелила в него из пистолета и ранила. А потом покончила с собой, воспользовавшись тем же оружием. Историк Рой Медведев назвал эту историю мифом, сославшись на официальное заключение: С.В. Щелокова застрелилась «на почве глубокой эмоциональной депрессии».

Версия вторая: «глубокая эмоциональная депрессия»

Это самое логически объяснимое из всех трех предположений о причинах смерти С.В. Щелоковой. Ее муж Николай Анисимович пробыл в должности министра МВД СССР (с учетом 2 лет, когда он возглавлял союзное Министерство охраны общественного порядка) 16 лет – до Н.А. Щелокова такого рекорда еще никто не устанавливал. Все эти годы семья Щелоковых вела жизнь миллионеров – Светлана Щелокова тратила колоссальные средства на бриллианты, сойдясь на этой почве с другой любительницей драгоценностей Галиной Брежневой . Дом и дача Щелоковых были забиты антиквариатом, в том числе подлинными работами знаменитых живописцев.

На день рождения Н.А. Щелокову принято было дарить весьма дорогостоящие подарки. Его семья распоряжалась тремя «Мерседесами», которые удалось заполучить с помощью связей и влияния Николая Анисимовича, – это был подарок советскому государству от немецкого концерна к Олимпиаде-80.

При Брежневе Щелоковым можно было все, никто их не контролировал, не мог ограничить их неуемные запросы и тем более остановить. Но как только Леонид Ильич умер, через месяц Н.А. Щелокова сняли с поста министра и он в одночасье превратился в фигуранта уголовного дела о коррупции в высших эшелонах власти МВД, инициированного лично Андроповым и заведенного главой КГБ еще при Брежневе. Начались постоянные допросы, а в семье Щелоковых обстановка накалилась до предела. Светлана Владимировна, по словам их прислуги, постоянно кричала и рыдала. Кончилось все это тем, что жена Николая Анисимовича взяла его наградной пистолет, пошла в спальню и застрелилась.

Версия третья: ее устранили

Этот вариант допускают те, кто считает, что С.В. Щелокова грозилась рассказать о коррупционных делах других высокопоставленных официальных лиц и их семей, если ее мужа посадят. В частности, версии об убийстве лишней свидетельницы придерживалась Галина Вишневская (оперная певица и ее не менее знаменитый муж Мстислав Ростропович дружили со Светланой Щелоковой).

У Щелоковых, по мнению некоторых историков, помимо всего прочего были изъяты ценные вещи расстрелянных «цеховиков». И якобы Светлана Владимировна собиралась назвать имена тех представителей партноменклатуры, кто также не побрезговал подобными приобретениями.