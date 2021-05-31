Мария родилась и выросла в Алма-Ате (до 1997 года город был столицей Казахстана — прим. редакции), училась в Москве и переехала в Стамбул по зову сердца. Свою историю она рассказала «Рамблеру».

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Я не планировала переезжать в Турцию, как и выходить замуж за иностранца, но сердце решило по-другому. В 26 лет я вышла замуж за уроженца этой страны, а через два года, после рождения дочери, мы решили попробовать пожить на родине мужа. И в результате остались здесь. Что касается легализации, то легче всего остаться в стране официально при наличии недвижимости, брака с гражданином Турции или обучения в университете. Также работодатель может сделать рабочую визу. Вообще с развитием технологий оформление документов все больше происходит онлайн. Никаких труднодоступных справок обычно не запрашивают.

«Иностранцы никогда не будут вам родными людьми»

Моя профессия — учитель русского языка и литературы. Я несколько раз была на собеседовании по своей специальности, но меня не устроили условия работы. Поэтому в течение года я работала на фабрике менеджером по экспорту. Позже я выучила турецкий язык, в этом мне очень помог казахский, который я изучала в школе, а также погружение в местную среду и онлайн-курсы. Сейчас могу сказать, что после 11 лет, проведенных в Стамбуле, у меня отличный языковой уровень. В итоге я освоила профессию переводчика, и в течение четырех лет работаю переводчиком русско-турецкой языковой группы.

Хотя у меня сложились хорошие отношения с родственниками и друзьями мужа, разумеется, я встречала и глубоко религиозных людей. Их убеждения накладывали свой отпечаток на наше общение. У меня есть друзья среди местных, как правило, это люди с высшим образованием, что позволяет находить общий язык. Но отмечу, что общение с соотечественниками более искреннее и душевное.

Вообще соотечественники в Стамбуле на первых порах стали моей это отдушиной, они помогли мне адаптироваться в чужой стране, привыкнуть к ней. Нужно понимать, что иностранцы никогда не будут вам родными людьми, вы не смотрели одни мультики, не слушали одни песни. Как бы они вам не улыбались, вы все равно будете для них чужой. Я отношусь к ним с уважением, но понимаю, что всегда буду для них иностранкой.

Среди самых ярких качеств местных отмечу трудолюбие и мужчин, и женщин, искреннее гостеприимство, трепетное отношение к детям, почитание пожилых людей, семейные ценности для турок не пустой звук. Конечно, есть и раздражающие особенности — например, привычка приходить в гости без приглашения, вмешательство родителей в жизнь детей любого возраста и стремление местных к чистоте дома даже ценой собственного здоровья.

Стамбул со вкусом долмы

Мой любимый район в Стамбуле — Таксим (часть района Бейоглу в европейской части Стамбула — прим. редакции), до карантина я любила гулять по площади и ее окрестностям, по набережным Босфора и Золотого Рога, по историческому центру города. А куда точно не стоит заходить по вечерам, так это в районы Эсеньюрт (в начале XX века сюда перебралось множество балканских цыган — прим. редакции) и Багджилар (традиционно здесь проживает много мигрантов из южной и восточной Анатолии, исторического региона Турции — прим.редакции).

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В свободное время я чаще всего ходила в музеи. Но сейчас в стране действуют суровые ограничения, закрыты школы, рестораны, спортзалы. По выходным можно ходить только в продуктовый магазин. Чего мне здесь не хватает, так это театров оперы и балета, классической музыки в консерватории.

Среди блюд турецкой кухни лично мне нравятся бублик «симит», булгур со специями и зеленью «чиг-кёфте», долма с виноградными листьями и вообще овощные блюда. Что касается отечественной еды, то больше всего скучаю по сгущенке, пряникам, сушкам, зефиру и борщу.

Дороже всего в Стамбуле транспорт и коммунальные услуги. Стоимость аренды и цена на собственность во многом зависят от престижности района, величины жилой площади и возраста здания. А продуктовые и вещевые магазины есть на любой вкус и кошелек, от бюджетных до очень дорогих.

С другой стороны, я бы с удовольствием выбрала для жизни европейский или российский город, если бы моя семья поехала со мной.

«Скорая помощь приезжает только в очень тяжелых случаях»

Что касается бесплатной медицины, то в государственных клиниках при университетах уровень специалистов очень высокий. Но попасть к ним срочно очень трудно, обычно записываться нужно заранее, за несколько месяцев. Те же самые врачи держат также частные приемные кабинеты, но стоимость их услуг очень высокая.

Без очереди и бесплатно можно попасть на прием к семейному терапевту. Он может померить давление, назначить анализы и лекарства. Также он поможет определить, нужна ли консультация более узкого специалиста.

Скорая помощь приезжает только в очень тяжелых случаях, то есть при потере сознания, авариях и других экстренных ситуациях, в противном случае заболевшие за медицинской помощью обращаются самостоятельно.

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К сожалению, государственные школы не готовят детей в должной мере к поступлению в лицеи и университеты, поэтому дополнительные курсы необходимы. В средней школе слишком много часов, на мой взгляд, уделяют религиозному обучению, что раздражает.

«В Турции я чувствую себя русской, а в России уже немного турчанкой»

Ностальгию испытываю часто, поэтому наверно общение с соотечественниками доставляет радость. Я стараюсь поддерживать связь с родными и друзьями при любой возможности, будь то поездки, звонки или сообщения. Не исключаю и возвращение на родину при необходимости.

Вообще в Турции я чувствую себя русской, а в России, наверное, уже немного турчанкой. Турция не стала для меня родной страной, но это родная страна для моих детей. Однако если бы у меня не было мужа и детей, то не уверена, что я осталась бы жить здесь.