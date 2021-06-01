Что рассказала россиянка, отсидевшая в тюрьме США

В конце мая россиянка Мира Тэрада вернулась в Санкт-Петербург после 2,5 лет тюремного заключения в США по обвинению в предварительном сговоре о продаже наркотиков и о предварительном сговоре в отмывании денежных средств.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

О том, как она попала в руки американского «правосудия», россиянка рассказала на встрече с журналистами в рамках пресс-конференции Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). В конференции также принял участие социолог, глава ФЗНЦ Максим Шугалей , незаконно удерживавшийся в ливийском плену больше полутора лет.

Арест и экстрадиция

«Меня зовут Мира Тэрада. 15 декабря 2018 года я с мамой летела в отпуск в Испанию с пересадкой в Хельсинки, где я была задержана. Я находилась в международной зоне. К нам с мамой подошли сотрудники пограничной службы, попросили предъявить паспорта. Впоследствии наши паспорта были переданы пограничникам, где были поставлены штампы, якобы о пересечении границы, хотя добровольно границу никто не пересекал. После этого я была задержана представителями пограничной службы, и мне сказали, что я задержана на основании ордера на арест Интерпола . Мне не сказали, какой страной я задержана. Спустя два часа приехали представители самого Интерпола, и сказали, что ордер был предъявлен Вашингтоном, США», — рассказывает Мира Тэрада.

Впоследствии россиянку перевезли в мужскую тюрьму Вантаа – ближайшую к аэропорту. Там Мира находилась три недели в камере, непригодной для длительного проживания. Соединенным Штатам был дан срок 45 дней, чтобы прислать официальное объяснение ситуации. Документы были получены через 43 дня, а на части из них отсутствовали официальные печати, что никак не смутило финские власти. Каждую неделю проходили слушания, чтобы Мира ожидала принятия решения об экстрадиции на свободе с браслетом слежения на ноге.

На каждом судебном слушании потерпевшей предоставлялись доказательства ее невиновности.

«Изначально были обвинения только о предварительном сговоре о продаже наркотических средств. Спустя 4 дня после моего ареста были выдвинуты еще обвинения в предварительном сговоре об отмывании денежных средств. Финляндия отказывалась рассматривать все наши доказательства, говоря, что преступление совершено якобы не на территории Финляндии. Их интересовала только моя передача в США. Решение было принято спустя 6 месяцев. Из десяти оснований об отказе в передаче у меня было 9, и вместе с тем было принято решение о моей экстрадиции. В день моей экстрадиции прилетело три маршала США, не было ни одной женщины для моей перевозки, что также является юридическим нарушением», — рассказывает Мира.

Мужчины следовали за ней в дамские комнаты, не оставляя ее ни на минуту. В США Миру везли через Нидерланды, с пересадкой в аэропорту Амстердама. В соответствии с соглашением об экстрадиции, Нидерланды должны были быть уведомлены о том, что будут везти арестованного человека. Но представители Амстердама не были в курсе, что перевозится заключенный. Миру везли в наручниках, которые прятали под фланелевой рубашкой. В таком состоянии она находилась в аэропорту Амстердама 5 часов.

Американские тюрьмы

По прибытии в США, Мира была доставлена в тюрьму Александрия, штат Вирджиния. Там ее посадили под административное заключение в помещение без окон. Россиянка не знала ни времени, ни дня недели. У нее отобрали всю одежду, надели зеленый брезентовый сарафан и выдали такое же брезентовое одеяло.

Чтобы соблюдать личную гигиену, Мире каждый раз приходилось ждать двух офицеров, которые постоянно наблюдали за ней.

Спустя 6 месяцев россиянку перевели в общую камеру с другими заключенными, где она находилась 6 месяцев. Там ее периодически наказывали, забирая все вещи. Последние три месяца Мира Тэрада провела не просто в одиночной камере, но в отдельном юните, в пустом помещении за несколькими стенами.

«После вынесения приговора я была переведена в тюрьму среднего режима в штате Алабама. Но в данный момент из-за карантина все тюрьмы США находятся в состоянии тюрем строгого режима. На улицу выводят трижды в неделю, на один час», - объясняет Мира.

Несвобода без документов

Питание в американских тюрьмах было скудное. Миру Тэраду кормили дважды в день фасолью, из-за чего у нее открылось желудочное кровотечение. Только сейчас, в России, она смогла получить квалифицированную медицинскую помощь.

После отбытия наказания Миру перевели в миграционную тюрьму без объяснения причин.

«Я не эмигрировала в США. Меня привезли в миграционную тюрьму на основании решения по экстрадиции. Еще за шесть дней до своего освобождения я озаботилась своими документами, и с самого начала я говорила, чтобы мне отдали мой национальный паспорт, потому что это собственность Российской Федерации. Мне отказывали, либо игнорировали. В результате мне так и не сообщили судьбу моих паспортов. В день моего освобождения я узнала, что паспортов нет. Пришлось подтверждать гражданство, и получать свидетельство на выезд. После того как документы были получены, я просила, чтобы меня вывезли из ближайшего международного аэропорта. Этого не было сделано, и я проделала долгий маршрут из штата Луизиана в штат Нью-Джерси, где должна была находиться три дня в тюрьме. Перевозку осуществлял самолет федеральной миграционной службы. На борту самолета была я и тридцать сотрудников, которые были без масок. В результате, когда я прибыла в тюрьму, мне сделали тест и обнаружили коронавирус, с которым я провела в тюрьме еще 4 недели».

Освобождение

Всеобщими усилиями фондов, правозащитников, российского МИДа , близких и семьи, Мира Тэрада смогла вернуться в Россию. Что касается самого дела, по прибытии в США обвинение, на основании которого принималось решение о ее экстрадиции, о предварительном сговоре и сбыте наркотических средств, было снято.

«Не обязательно вообще играть какую-либо роль в данном обвинении. Достаточно знать, или подозревать, что кто-то совершает преступление, и это делает тебя соучастником», — считает Мира.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей считает, что потерянные документы стороной обвинения – это намеренное похищение и незаконное удержание человека за границей.

«Если вы держите человека, это ваши проблемы, где документы, а не наши. В Финляндии документы были, а в США пропали. Это ваши проблемы: человек отсидел, срок закончился. Февраль, март, апрель, май – сколько стоит отсидеть 4 месяца просто так? Выпустите человека, снимите ему отель, восстанавливайте документы. Можно говорить о здоровье, но самое главное – это незаконное удержание человека на протяжении 4 месяцев», — высказался Шугалей.