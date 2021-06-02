"Непривычно было видеть красивых мужчин": россиянка об Австрии

Арина переехала в Австрию получать степень бакалавра по специальности "архитектура и дизайн". После окончания университета она уехала в Германию получать степень магистра, но называет Австрию своей второй родиной. "Рамблер" поговорил с Ариной о различиях в менталитете, образовании и внешнем облике разных стран.

Фото: Фото из личного архива Арины Фото из личного архива Арины

Выбор между Австрией и Германией

Я с подросткового возраста знала, что хочу учится за границей. Моим фаворитом была Германия, но туда было очень сложно попасть из-за правил поступления для иностранцев, плюс нужно было знать язык на высоком уровне.

В итоге окончив школу я выбрала Австрию, так как условия поступления там гораздо лояльнее. Это меня удивило, так как в Австрии уровень жизни выше, чем в Германии и я думала, что желающих поступить туда гораздо больше.

Фото из личного архива Арины

Существует два пути поступления в Австрию. В первом случае можно отучиться год у российском университете, а потом подавать документы в другую страну. Во втором — можно поехать в колледж в саму Австрию, где изучают те предметы, которых не было в школе в России. Я выбрала первый вариант.

Меня очень удивили вступительные экзамены. Они были более абстрактные, но направлены на мое собственное видение. Плюс, как и во многих университетах, нужно было собрать портфолио и пройти собеседование.

Страхи и сомнения

Я очень долго думала, правильно ли я поступаю, ведь мне тогда было всего 19 лет. Мама, папа и все друзья оставались в Москве. Осознание того, что я все сделала правильно пришло уже потом, когда я увидела отношение людей друг другу, довольно быстро нашла работу, в институте учитывали мое мнение. В России все не так.

"У нас все с кислыми рожами, бычат друг на друга и гнобят"

Сам переезд был очень забавным. Родители собрали меня и мы поехали в Австрию на машине. Они отвезли меня и уехали, тогда я поняла, что осталась одна в незнакомой стране, где говорят на чужом языке, а рядом не было родителей и друзей. Я садилась ужинать в абсолютной тишине и понимала, что я одна.

Вспоминая первое время, могу сказать, что тяжело мне было месяца два. В начале я разговаривала со всеми на английском, так как в Австрии есть еще и диалект, поэтому понимать их гораздо сложнее. Позже я уже нашла новые знакомства, некоторые студенты были старше меня и помогали мне адаптироваться.

Фото из личного архива Арины

Первые впечатления

Когда я приехала в Австрию, я в первую очередь обратила внимание на то, как все чисто, организовано, люди оказались очень приветливыми. Непривычно было видеть очень красивых и ухоженных мужчин. Сейчас впечатление изменилось в лучшую сторону, особенно после переезда в Германию.

"Я вообще считаю Австрию своей второй родиной. Потому что после переезда в Германию ощущения такие же, как были, когда я уезжала из России"

Я жила в верхней Австрии, она граничит с Баварией. Там люди старшего поколения носят дирндль (Прим. ред — дирндль — национальный женский костюм, распространен в немецкоговорящих альпийских регионах) и кожаные штаны из национальных костюмов. Практически каждый вечер они выходили на улицу, садились на веранды и наслаждались жизнью. Сначала для меня это было странно, как если бы мы надевали кокошники и сарафаны, но потом я привыкла, это придает определенный шарм общей обстановке. Вообще в Австрии люди более расслабленные, чем в Германии. Немцы больше про работу и продуктивность.

Фото из личного архива Арины

Особенности устройства жизни

Можно начать сразу с общежития, в котором я жила. Если сравнивать с российским богадельнями, где бегают тараканы и крысы, я жила в очень хороших условиях. У меня была своя ванная, но кухня была на этаже. Меня это вообще не напрягало, потому что каждое утро приходили уборщицы и все блистало.

Если говорить про особенности учебы, то в Австрии ты сам себе составляешь план учебы. Можно выбирать предметы, которые ты будешь проходить в определенном семестре. В целом система приближена к Американской. В среднем степень бакалавра можно получить за три года, все зависит от того, насколько ты готов себя загрузить. Я получила образование за 3,5 года, но были и люди которые учились и 5-6 лет.

Фото из личного архива Арины

Говоря про мое направление, в России учат по другим правилам и я считаю, что эта система очень устарела. В качестве примера можно взять историю архитектуры. Тут мы не изучали все по годам и векам, а писали эссе с отсылкой к прошлому, осмысливали разные темы, а потом обсуждали с преподавателем. Я вспоминаю, как изучала историю искусств в Москве, где надо было все заучивать. После этого у меня в голове, конечно ничего не отложилось.

Для меня Австрия в плане уровня жизни стоит на первом месте. Тут условия лучше, зарплаты выше, медицина на высоком уровне.

Даже на каких-то дальних трассах там туалеты все чистые, на вокзалах нет бомжей. В Германии с этим похуже. Налоговая система в Австрии тоже проще, там я как студент могла зарабатывать хоть 20 евро в час. В Германии я могу просить зарплату не больше 600 евро в месяц (54 тысячи рублей). Если зарабатывать больше, то и страховка будет дороже — не 60 евро, как для студента, а 400.

Фото из личного архива Арины

Даже в Германии все знают, что в Австрии лучше, поэтому многие уезжают туда.

В Германии все приватизировано, даже немецкие железные дороги не принадлежат государству, из-за этого цены очень высокие. До Берлина можно доехать за 100 евро в одну сторону (9 тысяч рублей). Для сравнения, билет на самолет из Франкфурта в Москву стоит 270 евро (24 тысячи рублей).

Цены на жилье в Германии тоже выше. Я сейчас живу в городе Манхайм, он расположен на юге Германии. Здесь аренда жилья дороже, чем в столице Австрии — Вене. Там можно снять однокомнатную квартиру в центре в старом доме за 500 евро (45 тысяч рублей). В немецком Штутгарте аренда одной комнаты обойдется в 600-700 евро (54-63 тысячи рублей).