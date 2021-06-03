Как сейчас выглядит и чем живет Галина Белоглазова

Энергичная и целеустремленная девушка из Астрахани Галина Белоглазова в мире художественной гимнастики добилась высоких наград.

Фото: Veasy.ru Veasy.ru

Под руководством заслуженного тренера СССР по художественной гимнастике Тихомировой, которая на протяжении всей спортивной карьеры работала с ней, Белоглазова достигла больших высот.

Галина была ведущей спортсменкой в восьмидесятые годы, она завоевывала первые места на международных соревнованиях и за годы спортивной карьеры обрела зрительскую симпатию. Белоглазова за свою карьеру стала призером престижных соревнований и собирала в свою спортивную копилку награды за первые места. Благодаря своему упорству и трудоголизму спортсменка получила звание чемпионки Европы.

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В конце восьмидесятых Белоглазова завершила свою карьеру, но продолжила работать тренером в школе художественной гимнастики. Сначала Галина Павловна проживала и работала на Украине.

Затем бывшая спортсменка несколько лет проживала в Греции, и там она продолжала заниматься тренерством. В этот период Белоглазова была замужем за эстонским баскетболистом Х. Энденом. Будучи в этом браке родила сына. Энтони пошел по стопам своего отца, профессионально занимается баскетболом.

Многократную советскую победительницу Белоглазову с годами незаслуженно забыли. Не многим известно, что Галина Павловна, как и многие ее коллеги, переехала в штаты. В Америке она продолжает готовить юных гимнасток, а также преподает йогу. Именно эта деятельность помогает ей оставаться в хорошей форме.

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В этом году женщине исполняется 54 года. Она счастлива в новом браке, вместе с супругом в свободное время от работы много путешествует. После посещения новых стран Белоглазова делится интересными моментами жизни у себя в социальной сети.