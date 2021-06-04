"Все живут в кредит": россиянка о жизни в Канаде

Диана переехала в Канаду 7 лет назад после того, как окончила школу. Она отучилась в университете по специальности "глобальный Менеджмент в сфере гостеприимства и туризма", но потом ее жизнь изменилась, и она открыла свой небольшой бизнес в бьюти-сфере. Она вышла замуж за украинца, который переехал в Канаду с семьей 14 лет назад. В будущем она тоже планирует получить гражданство. "Рамблер" поговорил с Дианой о том, как переехать в другую страну, открыть свой бизнес, а также о том, чем россиянки отличаются от канадок.

Фото: @mishinadiana @mishinadiana

Про природу и приветливых людей

Я выросла в городе Клин и никогда не планировала учиться за границей. Однажды я с папой и бабушкой поехала на выставку университетов, и там мы наткнулись на образовательную программу изучения английского за рубежом. Так я впервые уехала в Канаду на каникулах.

Когда я вернулась домой, мы решили, что после школы я поеду заканчивать 12 класс в Канаде. Никто не думал, что я смогу поступить в колледж, так как я плохо сдала IELTS, но мне все же предложили учебу два колледжа из трех.

@mishinadiana

Конечно, для моих родителей это был болезненный момент, так как речь уже шла о том, что уеду в другую страну и останусь там жить. Мы много разговаривали с ними на эту тему, и они поняли, что в Канаде я уже освоилась. Сейчас уже все хорошо, но был сложный момент расставания.

Когда я впервые приехала в Канаду я была в восторге. Все люди очень дружелюбные, все готовы прийти на помощь. В мой второй день там я потерялась, так как не знала, на какой автобусной остановке выходить, а я была без интернета и без карты. Я вышла на одной из них, ко мне подошел мужчина и предложил помощь. В итоге он посмотрел, куда мне нужно идти, я все сфотографировала и нашла место, где жила. Меня это тогда поразило, я была в шоке, потому что нигде больше с таким не сталкивалась. У нас люди относятся к незнакомцам более холодно.

@mishinadiana

Канада в большей степени привлекает меня своей природой. Тут очень красиво, и это все дает мне энергию. Природа очень разнообразная: горы, реки, леса, озера, водопады и заповедные территории. Я без ума от всего этого.

Про бизнес в сфере красоты

После колледжа я работала в рекрутерской организации, но в определенный момент разочаровалась в том, что я делаю. Я искала любую работу и в итоге устроилась администратором в салон красоты. До этого я не интересовалась сферой красоты, поэтому для меня это было что-то новое. Там я начала общаться с девушками, которые занимались ресницами, и решила пройти обучение на ламинирование ресниц. Через месяц у меня уже были клиенты, которые ходили непосредственно ко мне, так как я брала меньше денег.

Во время одной из поездок в Россию я прошла курсы по перманентному макияжу, то есть уже обратно я ехала с определенными знаниями. Еще полгода я проработала в салоне, а потом ушла и стала принимать клиентов на дому. Я бы не сказала, что сейчас у меня серьезный большой бизнес, но в будущем я хотела бы открыть собственную студию.

Клиентов найти было несложно. Я просто выложила объявление, и люди ко мне пошли. Тут много тех, кто ищет альтернативу, потому что большинство мастеров делают все одинаково. Кроме того, тут очень хорошо работает "сарафанное радио", и люди охотно делятся рекомендациями. Сейчас у меня достаточно клиентов, но надеюсь на то, что после окончания пандемии их будет больше.

Про моду и сравнение россиянок и канадок

Тут другая мода и все делают по-другому, иногда не очень хорошего качества. То, что сейчас модно здесь, в России считается прошлым веком. Например, они любят наращивать очень длинные и объемные ресницы, делают себе наращенные ногти с ярким дизайном. Мне кажется, это связано с тем, что девушки хотят показать свой достаток и то, что у них есть деньги на уход за собой. Наращивание ресниц тут стоит около 200 долларов (12 тысяч рублей), коррекция — еще 100 (6 тысяч рублей). Наращивание ногтей с хорошим дизайном обойдется в 80-100 долларов (5-6 тысяч рублей).

Мне кажется, что все, что было модно в России пять лет назад, сейчас модно здесь. Они очень любят все вызывающее: короткие топы, шорты, яркий макияж. Очень легко на улице определить, где идет американка или канадка, а где европейка.

То, что русские девушки — самые красивые в мире, скорее, стереотип. Мне кажется, что каждая женщина красива по-своему, у каждой есть своя изюминка. У русских и канадок разные понятия о красоте, поэтому сравнивать очень тяжело. Если представить себе собирательный образ русской девушки, то она будет ухоженная, сдержанная, с аккуратной укладкой, в классическом платье и с легким дневным макияжем. Канадки мне представляются чуть крупнее, в топике, шортах и сланцах. На голове у них пучок. У меня сложились такие образы.

@mishinadiana

Про цены на еду и жилье

Сейчас здесь сильно растет рынок недвижимости. Все ждут, когда уже цены пойдут вниз, но этого не происходит. В Канаде очень сложная система продажи жилья через аукцион. Тебе банк может дать в кредит одну сумму, и если ты увидишь дом за эти деньги, то не факт, что ты его купишь. Иногда на аукционе цены поднимаются на несколько десятков тысяч. Часто банки не дают ту сумму денег, которая нужна на дом, поэтому с недвижимостью тут очень тяжело. Ты практически никогда не купишь дом или квартиру за ее первоначальную цену.

При этом в Канаде очень хорошие условия кредитования. Кредит на дом можно взять под 2% годовых, и это не самый маленький процент, можно найти меньше. Если в России люди хотят быстрее избавиться от долгов, то тут все живут в кредит: дома, машины. Люди даже диван домой будут брать в кредит, и здесь это никого не смущает.

@mishinadiana