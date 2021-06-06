Кем на самом деле был Зорро

Наверняка многие знают легенду о загадочном герое по имени Зорро. Но вот о том, что у этого персонажа есть прототип, известно далеко не всем. Кем же был реальный человек, с которого “списали” легендарного героя в маске? Читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Маска Зорро" Кадр из фильма "Маска Зорро"

В 1615 году в знатной дворянской семье Лампорт родился мальчик, которого родители назвали Уильямом. Именно ему суждено было стать прототипом легендарного Зорро. Правда, судьба Уильяма Лампорта была несколько иной, нежели у знаменитого героя, а свою жизнь он окончил на эшафоте.

Симпатичный и обаятельный молодой человек пользовался успехом у девушек. Одно из любовных приключений Лампорта привело к дуэли, на которой Уильям лишил противника жизни. К несчастью, у того оказались весьма влиятельные родственники, поэтому Лампорт был вынужден бежать из страны.

Волею случая молодой человек оказался на пиратском корабле, где примкнул к команде и некоторое время вместе со своими новыми знакомыми грабил проходившие мимо судна и ближайшие портовые города.

Wikipedia

Пиратское ремесло было доходным, но вместе с тем очень опасным. Скопив приличную сумму, Уильям решил покончить с грабежами и вернуться к привычной жизни. Он купил документы на имя Хулио Ломбардо и отправился в Испанию, где говорил всем, что прибыл из Америки. Лампорт-Ломбардо вновь принялся кружить головы женщинам, а еще сумел познакомиться и войти в доверие к фавориту короля Филиппа IV графу-герцогу Оливаресу, по приказу которого выполнял множество разнообразных, порой не вполне законных поручений. Одно из таких поручений едва не стоило Уильяму жизни. Лампорту вновь пришлось бежать из страны, на этот раз в Мексику.

В Мексике Уильям вновь принялся покорять сердца местных красоток, а еще познакомился с местными индейцами, которые обучили ирландца тайнам врачевания и секретам астрологии, тому, что в Европе того времени называли черной магией.

Об увлечениях Лампорта прознала местная инквизиция, Уильяма отправили в тюрьму, где он провел восемь лет, дожидаясь приговора. Однако на этот раз суд так и не состоялся: удачливому ирландцу удалось сбежать из-под стражи.

Начались приключения Уильяма Лампорта, которые потом обросли легендами, на основе которых писатель Джонстон Маккалли и придумал персонажа по имени Зорро, покорителя женских сердец и защитника обиженных и обездоленных.