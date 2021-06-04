Шепелев назвал ситуацию в Белоруссии катастрофой

Телеведущий Дмитрий Шепелев
, выросший в Минске, рассказал о недавнем путешествии в Белоруссию. В своем Instagram он назвал ситуацию в родной стране катастрофой.
Фото: @dmitryshepelev@dmitryshepelev
Шепелев объяснил, что не мог прокомментировать ситуацию раньше, но «от всего увиденного и услышанного там» у него не было эмоциональных сил на откровения.
«Похоже, вся та информация, которая долетает до тех, кто, например, как я, живет в Москве, о происходящем в Белоруссии — это просто вершина айсберга. И в действительности все сложнее, страшнее, тяжелее», — сказал телеведущий.
Шепелев рассказал, что уезжал из страны с тяжелым сердцем.
«Просто жесть, просто катастрофа, по-другому описать происходящее в Минске я сейчас не могу», — отметил Шепелев.
Напомним, что 31 мая власти Белоруссии установили новые временные правила выезда из страны. Такие меры были введены на фоне резкого обострения отношений между Белоруссией и Европой, а также США.