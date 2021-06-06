"Русские как орехи": иностранцы о жизни в Сибири

Иностранцы из США, Китая и Кубы рассказали, какие слова давались им сложнее всего, с какими трудностями они столкнулись в России, чем их поразили привычки и образ жизни русских и в чём отличие русской культуры от культуры других стран.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Сегодня, 6 июня, в День русского языка мы поговорим о великом и могучем с иностранцами, которые приехали жить и учиться в Омск. Рикардито Ортис из США, Кристина Чэнь из Китая и Лисбан Баро с Кубы рассказали, что их больше всего удивило в России, какие слова на русском языке они постоянно путали, не могли выговорить или совсем не понимали их значения, что их приводило в шок в поведении русских людей и их привычках, и какие впечатления остались от жизни в Омске.

Один из богатейших языков в мире, многообразный, могущественный, красивый и поистине удивительный. Многие считают, что русский язык - достаточно сложный и непонятный, и даже сами носители сталкиваются с трудностями при его изучении. Для иностранцев - это вообще нелёгкая задача и целое испытание.

Рикардито Ортис живёт в Омске уже два года. Он учится русскому языку на подготовительном отделении ОмГУ им. Достоевского. Его интерес к русскому языку появился, когда он познакомился с омскими ребятами, которые учились по обмену в США. Тогда-то Рикардито и решил узнать русский язык лучше. Он приехал из Техаса в Омск, чтобы встретится со старыми друзьями, получить незабываемые эмоции и прокачать русский язык.

Мне потребовалось много времени, чтобы запомнить некоторые слова на русском. Иногда я забываю названия вещей на кухне или смешиваю такие слова, как найти и носить, или путаю спряжение слов.

Самым трудным для американца оказалось изучение новой лексики.

- У многих иностранцев есть проблемы с русской грамматикой, но мне вот тяжелее давалась лексика. С грамматикой было трудно только в самом начале, но как только я понял логику и нашёл шаблоны, стало легко. Теперь я просто изо всех сил стараюсь увеличить свой словарный запас, - рассказывает Рикардито. - Для этого я слушаю много русских исполнителей, таких как "Кино", "Би-2", Земфира, IOWA, смотрю видео и пытаюсь поговорить на русском при любой возможности. Я пытаюсь повторять фразы или слова в разговоре или в тексте, чтобы они укоренились в моей голове.

Техасцу очень понравилось гостеприимство омичей. Он до сих пор не может привыкнуть к тому, что после нескольких минут знакомства его могут позвать в гости. Полюбилась ему и традиция походов в баню, после которых можно выйти на улицу и искупаться в снегу. Рикардито обожает русскую кухню.

- Я люблю все салаты, супы и мясо. Мне нравится сало, борщ, окрошка, селёдка под шубой, и мне очень нравится солянка. Солянка вкуснее после похмелья, - делится он впечатлениями.

Кстати, наши постоянные читатели хорошо помнят Рикардито. Этой зимой он засветился в наших новостях, посвящённых снегопаду в Омске. Техасец прыгнул в сугроб в одной футболке и сделал снежного ангела. Мы даже записали с ним небольшое интервью.

Сложнее всего изучать русский тем народам, чей язык входит в другую языковую группу, например, китайцам. Перейти с иероглифов на кириллицу вдвойне сложно.

Мне нравится жить в России, потому что здесь жизнь идёт медленно. Я думаю, русские знают, как жить хорошо и весело. Китайцы только работают и учатся без передышки.

Кристина Чэнь приехала из Китая. Русский язык она изучает уже 5 лет. Сейчас учится в Омском государственном педагогическом университете на факультете филологии.

- Я согласна, что русский язык очень трудно изучать иностранцам! Для меня оказалось сложным выучить глаголы движения и падежи, а наибольшее затруднение вызывали слово "достопримечательность" - оно очень длинное и труднопроизносимое, и местоимение "который" - его трудно понять, так как в китайском языке такого слова нет, - поделилась Кристина. - Из сериала "Как я стал русским" я узнала, что в вашей стране дарят нечётное количество цветов, тогда как в Китае мы дарим по 6, 8, 12.

Удивил Кристину Чэнь и транспорт в России, а именно маршрутки, так как в Китае она на таком ни разу не ездила.

Лисбан Баро, руководитель студии танцев TU SALSA, приехал в Омск с Кубы, чтобы учиться на инженера-танкиста в Автобронетанковом инженерном институте. С перерывами живёт здесь уже десять лет.

- В какой момент вы решили, что поедете учиться в Россию, именно в Омск?

- Я не решил! Это решило за меня государство и министерство обороны Кубы. До поездки я понятия не имел, где Омск. Но желания узнать о России и русской культуре было через край, много! Всем нам, курсантам, была очень интересна Россия, поскольку дружба народов в течение стольких лет существования СССР бесспорно оставила след в истории, менталитете и культуре моей страны.

- Многие говорят, что русский язык - один из самых сложных языков в мире. Вы согласны?

- Нет! Русский язык не сложный! Он, скорее, "богатый", а не сложный. Что лично мне даётся с трудом, так это ударения. Про них мало правил и много исключений, и это, мягко говоря, затрудняет изучение Для того чтобы правильно говорить, нужно много практиковаться с людьми, которые говорят на русском грамотно. Иначе можно нахвататься разных "звОнит" и "по-ихнему".

- Что было самым сложным в изучении русского?

- Предлоги! Точное изучение языка, а также правильное использование падежей. Ну опять же, я требовательный к себе.

- Как вы тренировали русское произношение?

- Хочу отметить, что на моём родном испанском языке звук "д" звучит слабо, из шипящих только буква "ч" существует, поэтому над произношением я буду работать всю жизнь. А вот что очень эффективно для тренировки произношения - это громкое чтение жене на кухне. Тут развитие сразу поступает.

- Что для вас показалось самым необычным в поведении русских людей, их привычках и образе жизни?

- Присесть на дорожку. С лёгким паром. Все женщины, абсолютно все - девочки. Пакет с пакетами. И моё нелюбимое и непонятное до сих пор: почему именинник должен организовать праздник? У него же праздник!

- Что больше всего удивило, когда вы приехали в Россию?

- Быстрая ходьба людей! Может, людям просто холодно?! Мы более размеренные и свободные. С годами понял почему, но я по-прежнему продолжаю ходить "по-кубински".

Сугубая закрытость людей. Русская душа устроена по-другому! Можно провести параллель с орехом. Вы закрытые, недоверчивые, дистанцируетесь в начале общения, но, поняв человека, вы открываетесь. Вы из тех, кто ради знакомого, близкого и даже не очень будете стоять до конца. Это дорогого стоит.

Также меня удивило, что в России не танцуют. По всему миру существуют популярные местные танцы, хотя бы народные, и они демонстрируют и показывают сам характер этого народа. В России они тоже есть, но они непопулярные. Приходя в ночной клуб, посетители не танцуют русские народные танцы, - делится впечатлениями о России Лисбан.