«Критиковали нашу политику»: россиянка — об учебе в Сингапуре

Учеба за рубежом дает шанс исследовать другую страну и получить навыки международной коммуникации. Тем не менее большинство россиян по многим причинам не рассматривают такую возможность, отдавая предпочтение отечественным ВУЗам. Светлана Тараденко , окончившая сингапурский университет, в беседе с корреспондентом «Рамблера» рассказала о том, что требуется для поступления, о перспективах и дискриминации.

Фото: @sss.lana @sss.lana

— Привет, Лана! Ты окончила университет в Сингапуре. Почему ты выбрала для обучения именно его?

— В моем родном городе Барнауле я ходила в языковую школу, которая впоследствии и помогла с поступлением за границу. Еще будучи ученицей десятого класса, я начала более интенсивно заниматься изучением английского языка, зная, что мне предстоит сдавать экзамены для поступления в иностранный университет. Было очевидно, что я не останусь в Барнауле.

Почему именно сингапурский ВУЗ? Если честно, у меня особо не было выбора. Это решение родителей, которое было обусловлено, в первую очередь, безопасностью, а также ценой - годовая стоимость обучения была значительно ниже, чем в Европе или Соединенных Штатах. Приятным бонусом было получение после окончания ВУЗа двойного диплома - сингапурского и американского. Единственный минус заключался в сложности поиска информации о сингапурских учебных заведениях, так как в стране мало русских, и, соответсвенно, отзывы найти довольно проблематично.

Из личного архива Светланы Тараденко

— Какие существуют требования для поступления в сингапурский университет?

— Прежде всего, необходимы школьный аттестат и результаты теста на знание английского (IELTS), минимальный проходной балл которого - 6.0. Если языковой уровень не дотягивает до необходимой отметки, то сперва придется отправиться на так называемую языковую подготовку. Отлично, если дополнительно получится приложить грамоты. Ну и, конечно, нужна кругленькая сумма денег для оплаты обучения - около 60 тысяч долларов (примерно четыре миллиона рублей) за весь период.

— Ты упомянула языковую подготовку. Что это такое?

— Это своего рода курсы, на которых будущие студенты изучают английский язык. Длятся они в среднем полгода - потом можно будет пересдать IELTS. Естественно, они оплачиваются дополнительно, поэтому, на мой взгляд, целесообразнее подтянуть уровень языка в России, самостоятельно пересдать IELTS, а потом снова подать заявку на обучение.

— Какие существуют льготы для иностранных туристов?

— Никаких льгот для иностранцев в моем университете не было. Возможно, все дело в том, что это учебное заведение не было государственным. Кстати, стипендия за хорошее обучение тоже не была предусмотрена.

— А где студентам приходится жить? Тебе предоставляли бесплатное общежитие?

— Слова «бесплатно» в Сингапуре вообще нигде не встретить. Я жила в общежитии первое время, но за него приходилось платить самостоятельно - около 500 долларов (примерно 35 тысяч рублей) в месяц, притом что это была всего-навсего небольшая комнатушка с двумя кроватями, столами и маленьким шкафом.

Из личного архива Светланы Тараденко

— Предлагают ли сингапурские ВУЗы работу в своей стране после окончания учебы?

— Обещают, конечно, но по итогу ничего не предлагают. Иностранные студенты, особенно в частных университетах, могут расчитывать только на себя. Поэтому стоит обзаводиться связями за пределами ВУЗа. В Сингапуре можно легко встретить успешных людей, которые помогут с работой.

— А во время обучения можно параллельно трудоустроиться?

— Нет, иностранным студентам категорически запрещено. За это могут депортировать без права на возврат.

— Сталкивалась ли ты с дискриминацией со стороны преподавателей?

— Со стороны азиатов - ни разу. Они очень милые, всегда пытаются нивелировать конфликты и стараются максимально абстрагироваться от негатива. Зато я неоднократно наблюдала предвзятое отношение со стороны американских преподавателей. Они порой отпускали колкости в мой адрес и, конечно, частенько открыто критиковали нашу политику.

— Как поменялась твоя жизнь после обучения за границей?