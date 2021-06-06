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У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Анна Арсеньева
21 час назад
Герцогиня Сассекская Меган Маркл 4 июня родила дочь. Девочку назвали Лилибет Диана. Об этом заявил представитель семьи.
У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ребенка назвали и в честь королевы Великобритании Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и покойной принцессы Дианы.
Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Елизавета II выпустила собственное пиво.
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