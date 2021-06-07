«Приглашая домработницу, вы играете в опасную лотерею»

Существует стереотипное представление о том, что домработницы и няни доступны лишь очень богатым людям. Однако это не совсем так. Домработница Ирина (имя изменено) на условиях анонимности рассказала «Рамблеру», сколько зарабатывают современные «госпожи горничные», и что больше всего удивляет в поведении работодателей.

Фото: Кадр из фильма "Госпожа горничная" Кадр из фильма "Госпожа горничная"

Еще в советские времена я вышла замуж за уроженца Украины, и переехала с ним на его родину. В девяностые годы мне автоматически присвоили украинское гражданство, о чем я теперь жалею, но в то время мало кто понимал, что происходит. В начале двухтысячных мы вместе с детьми решили вернуться в Россию, где купили однокомнатную квартиру. Вскоре после переезда мы развелись, поэтому мне пришлось срочно искать работу. Так как я не смогла быстро получить гражданство России, то фактически пришлось выбирать между рынком и работой по найму. Так как рынок в то время был связан с постоянными милицейскими облавами, я выбрала второй вариант. К тому же торговля и вся связанная с этим грязь — не для меня.

Клиентов искала в интернете. В одной семье я работаю уже девятый год. Обычно работодатели предпочитают расплачиваться в конце месяца, но моим условием была оплата за каждый выход. В то время я получала практически копейки, на испытательный срок в три месяца меня взяли с окладом в 1300 рублей. У меня было тогда два выхода в неделю, но даже такие деньги тогда нам очень пригодились.

Разумеется, первое время пришлось преодолевать внутренний барьер. В своем доме ты можешь убираться как и когда хочешь и в каком угодно режиме, захотела прерваться и попить чаю — отдыхаешь. На работе такой режим невозможен и не потому что за тобой наблюдают, а просто иначе не успеваешь сделать все. На мне была тщательная уборка трехэтажного дома — два этажа я убирала каждый раз, третий — по желанию хозяев, например, если они ждали гостей. Кроме того, я гладила постельное белье и другие вещи, ухаживала за цветами.

Впрочем, в зависимости от сезона я мыла окна, стригла газон и так далее. Дополнительно такая работа не оплачивается, просто ее обычно выполняешь вместо повседневных обязанностей. Иногда меня перебрасывали в городскую квартиру, где шел ремонт, там я тоже убиралась.

Обычно я начинала с десяти часов утра, а заканчивала в семь вечера. Предполагалось, что у меня должен быть часовой перерыв, но так как работы много, то я обычно им не пользовалось, просто некогда.

Больше всего времени уходило на уборку санузлов (их в доме пять) и кухни. Поработав и в других семьях, могу с уверенностью сказать, что это самые грязные комнаты в любой квартире, они занимают львиную долю времени.

Меня сразу предупредили, что за любую сломанную или разбитую вещь я буду платить из своего кармана. Соответственно скорость работы и тщательность приходилось сочетать с большой осторожностью, у меня не было лишних денег. Позже, впрочем, когда семья ко мне привыкла и даже привязалась, произошло пара инцидентов — например, я случайно разбила вазу, которую поставили на неудобное и новое место, я ее просто не заметила. Но обошлось без штрафа.

Впрочем, были психологически неприятные моменты — первое время хозяева вас проверяют, поэтому постоянно задают вопросы вроде «А вы не видели здесь тысячу рублей (электронную книжку, золотые сережки и так далее)». Я думаю, с этим сталкиваются все домработницы. Но я не обижалась, так как заранее готовила себя к таким ситуациям. Вообще такая работа, конечно, не подойдет для ранимых людей. Домработница должна понимать свое место.

Я никогда не старалась подружиться с хозяевами, так как чаще всего это негативно сказывается потом на деловых отношениях. Я сознательно держу дистанцию с нанимателями и стараюсь быть дружелюбной, приветливой, но незаметной. Обычно дистанцию сокращают сами хозяева.

Могу сказать по опыту своему и своих коллег по ремеслу, что чаще хозяева привязываются к своим домработницам, чем наоборот.

Бытует мнение, что домработниц нанимают очень занятые бизнес-леди, но это не всегда так. Одна моя хозяйка не работала совсем и занималась только собой, другая работала, но потом уволилась. У некоторых был обычный рабочий график, они уезжали утром и приезжали вечером.

Думаю, основная причина для найма — не столько занятость, сколько нежелание убираться самим, им неинтересно тратить на это время, в общем, попросту лень. Причем некоторые, например, были готовы терять треть зарплаты (если считать оклад за месяц), только чтобы не прикасаться к уборке. При этом чем дальше сама женщина от быта, тем больше у нее фантастических представлений — в том духе, что до блеска вычистить дом за пару часов.

Отдельная категория — женщины с детьми. Не все многодетные мамы имеют возможность нанять себе в помощь домработницу, но мне встречались и такие. Впрочем, от количества детей это редко зависит — мамы с одним ребенком тоже охотно нанимают себе помощниц по хозяйству, если зарплата мужа позволяет.

В таком случае, кстати, обычно еще предполагается и помощь с детьми вплоть до приготовления еды или прогулок. Вообще домработница и няня — это разные профессии, но хозяйки с детьми пытаются совместить эти функции в одной помощнице, чтобы было дешевле. Получается двойная нагрузка за одну зарплату.

Еще одна категория заказчиков — люди, которые нанимают домработниц своим престарелым родителям. Честно скажу, что такая работа легче, так как к качеству уборки редко придираются, но есть психологические сложности — не все адекватно выдерживают постоянный контакт с очень пожилым человеком.

Кадр из фильма "Госпожа горничная"

Возможно, домработницы знаменитых людей и получают золотые горы, но если говорить о так называемом среднем классе, то тут заработки скромные — три тысячи за выход (моя ставка), очень редко доходит до пяти тысяч. Единственный способ если не разбогатеть, то хотя бы обеспечить себя — это найти несколько клиентов и работать по пять дней в неделю. Но не все выдерживают такой темп работы, особенно если речь идет об уборке не квартиры, а дома. Все-таки это тяжелый физический труд.

Причем от гражданства домработницы ставка не зависит, просто у местных больше вариантов работы.

Вообще работодатели обычно стараются предельно сэкономить на оплате, при этом ожидания у них могут быть колоссальные. Большинство хозяев не ценят своих домработниц.

Иногда думают, что работа с проживанием в доме оплачивается выше, но на самом деле за месяц выходит примерно такая же сумма, что и у приходящих домработниц.

Только условия работы тяжелее — по сути, такая домработница занята семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Выходной предусмотрен, но фактически это правило никто не соблюдает. Если человек живет в доме, то дергать его будут по любому поводу, а список обязанностей расширяется — тут уже не только уборка, но и приготовление пищи, помощь с детьми, выгул собак и вообще что угодно. Такой вариант выгоден только мигрантам, которым негде жить — таким образом, они экономят на съеме.

Вообще за годы работы я открыла один универсальный секрет согласия между домработницей и хозяйкой — важно, чтобы понятия о чистоте совпадали.

Потому что для кого-то и легкая уборка сравнима с генеральной, а кто-то в принципе не приглядывается к количеству пыли на полках. Я в этом смысле перфекционистка, поэтому дольше всего я проработала у такой же хозяйки-аккуратистки. Однако мне встречались и наниматели, которым казалось, что я слишком медленно и тщательно «навожу красоту».

Пожалуй, за годы работы меня больше всего удивляет определенная доверчивость нанимателей. Они действительно верят, что, например, кандидатуры домработниц на специализированных сайтах как-то проверяют. Но это не так. Меня, например, никто не проверял. Об этом я честно сказала своей первой хозяйке. И не только меня на самом деле. Да и как это можно сделать?

Обеспеченные люди считают, что, заплатив деньги агентству или сайту, они получают какую-то гарантию безопасности, но это не так.

Наниматели должны понимать, что, приглашая в дом няню или домработницу, они играют в лотерею с непредсказуемыми последствиями.

Потому что домработница — это абсолютно чужой человек, где бы вы ее не нашли, даже в агентстве. Поэтому криминальные происшествия в этой сфере меня не удивляют, больше поражает реакция хозяев.

Так что если вы не работаете в службе безопасности какого-нибудь предприятия, то убедиться в честности домработницы заранее будет сложно — разве что пробить ее имя в черных списках, которые можно найти в интернете. Но опять же не всегда понятно кто и за что внес человека в такой список, там могут быть нюансы.

У меня была возможность быть только няней, но я сознательно отказалась — это слишком большая ответственность. Тем больше удивили меня мои первые хозяева, когда спустя всего несколько месяцев после начала работы меня попросили остаться с детьми на весь вечер, так как им нужно было уйти в гости. Такая доверчивость меня поражает, ведь речь идет о детях.