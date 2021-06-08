"Бедовый голодранец": в чем феномен Дани Милохина

Тиктокер и музыкант Даня Милохин прославился в 2020 году. К 2021 его уровень популярности достиг высот, и его пригласили выступать на Питерском экономическом форуме (ПМЭФ). Это вызвало немало возмущений, ведь его прошлое оставило сильный отпечаток на его репутации. "Рамблер" рассказывает, откуда появился тиктокер и почему не все рады новому лицу в шоу-бизнесе.

Фото: @danya_milokhin @danya_milokhin

Детский дом и приемные родители

Милохин родился в Оренбурге в 2001 году. Он стал вторым ребенком для семьи, но когда его отец узнал о том, что его жена беременна, он ушел из семьи. Сам Милохин рассказывал, что его отец страдал алкоголизмом. Несколько лет мать сама воспитывала двоих мальчиков, но потом поняла, что не справляется с ними и отдала в детский дом.

"Мама сказала, что не может нас с братом тянуть, и нас отдали в опеку. Мы скитались по каким-то санаториям, потом попали в детский дом. Мне тогда было три года. Я не хотел бы встретиться с родителями. Для меня они — чужие люди. У меня нет к ним обиды, вообще никаких эмоций", — говорил в одном из интервью Милохин.

Сам тиктокер старается не вспоминать о времени, которое он провел в детском доме. Известно, что в том же учреждении свое детство провел Юрий Шатунов , который тоже смог вырваться из бедности. В одном из интервью Милохин рассказывал, что условия проживания в детдоме были жесткими: детей били, а между собой у них была жесткая иерархия. Даня был одним из самых младших, поэтому ему часто доставалось, а заступиться было некому.

@danya_milokhin

Когда Милохину было 13 лет, его с братом усыновила семья Тюленевых из Оренбурга. На тот момент у них было пять свои детей. Сначала они жили в Оренбурге, а потом переехали в Анапу.

Переходный возраст и проблемы с родителями

После переезда в Анапу Даню отправили в училище, но получать образование он не хотел. В 13 лет у него появились проблемы с алкоголем, он воровал еду в супермаркетах.

"Мы из супермаркетов выносили курицу, хлеб. Очень много всего. Это целое искусство, там свои фишки. Я также убегал из дома, выпивал, курил. Думаю, мои опекуны не были готовы к таким проблемам. Они этого даже не ожидали"

Сначала он устроился работать официантом в кафе, а в 16 лет ушел жить в друзьям. Тогда у него начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Сам Даня в интервью объяснил зависимость тем, что у него появились лишние деньги, которые было не на что тратить.

@danya_milokhin

В 18 лет ему выделили 200 тысяч как приемному ребенку, и на эти деньги он уехал покорят Москву. К тому моменту он уже открыл для себя тикток и уже делал первые успехи в социальной сети.

Слава и популярность

2020 год стал для Милохина по-настоящему прорывным. Он выпустил свой первый трек "Я дома", который стал хитом во время карантина. Благодаря этому о нем узнавали все больше людей. За первый месяц после релиза у песни было шесть миллионов прослушиваний. Тогда же он основал "тикток хаус" — творческое объединение, в котором популярные тиктокеры живут вместе и снимают совместные видео.

На волне популярности Милохин записал треки с другими популярными звездами. У него есть песни с Джиганом и Тиматии, с Басковым.

По состоянию на июнь 2021 года у Милохина 12,8 миллионов подписчиков в TikTok и 3,3 миллиона подписчиков в Instagram. Forbes оценивает его доход от социальной сети 2,87 млн рублей в месяц. Такой доход ему приносят рекламные контракты с брендами.

ПМЭФ и критика

В 2021 году Милохин стал участником дискуссии на Питерском экономическом форуме. Тема дискуссии звучала как «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». Как сообщают СМИ, на дискуссии обсуждалось продвижение брендов через блогеров, при этом сам Милохин включился в разговор только под конец, а после этого снял TikTok со всеми участниками и слушателями.

@danya_milokhin

После выступления тиктокера на форуме в Сети вновь появились фотографии и видео с обсуждением зависимости Милохина. Многие были недовольны тем, что в качестве участников дискуссий приглашают молодых людей с подобным прошлым.

"На самом мероприятии над ним откровенно потешались", "Разве стоит теперь дегенерата безграмотного ставить в пример поколению"

Обсудить появление Милохина на ПМЭФ решил и Иван Ургант . В своем шоу на вопрос о том, чему может научить экономистов тиктокер, Ургант ответил: "Даня Милохин в 19 лет купил себе Майбах. Он знает, что такое экономить".

При этом были и люди, которые заступились за тиктокера. По их мнению, он может подать пример молодежи, так как он смог выбиться из нищеты и попасть в список Forbes. Его феномен заключается в том, что без родителей мальчик смог за полтора года добиться миллионных доходов, всероссийской популярности и записи песен со звездами.