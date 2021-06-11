"За месяц ты умираешь": россиянин — о жизни в Лондоне

Алик переехал в Англию для того, чтобы учиться в магистратуре. Он поступил в Оксфорд, окончил учебу, а сейчас живет и работает в Лондоне. “Рамблер” оговорил с ним о поступлении в один из самых престижных университетов в мире и о жизни в Лондоне.

Фото: @lialexander @lialexander

"Европейское образование везде очень ценится"

Мои родители хотели, чтобы я поехал учиться за границу еще на бакалавриате, но мы нашли программу двойного диплома в Москве. В итоге я получил бакалавра в России, а потом уехал за границу. Я подался на 4-5 программ и было два варианта поступления: Оксфорд или Лондонская школа бизнеса.

В Англию меня хотели отправить, потому что европейское образование везде очень ценится, в том числе и в России. В Англии самое лучшее высшее образование, да и мне самому было интересно уехать и пожить за границей. Мне кажется, это многому учит и прививает определенные личностные качества.

@lialexander

Я выбрал Оксфорд, отучился там год и остался еще на три месяца, чтобы найти работу. Нашел я ее уже под конец, но вернулся в Москву, чтобы попрощаться с друзьями и сделать визу. Работать я должен был начать в марте 2020 года, но из-за карантина старт перенесли на сентябрь.

"За месяц ты просто умираешь"

Вступительные экзамены везде примерно одинаковые и состоят из стандартизированного теста. На мой взгляд, он точно не самый простой, но если к нему готовиться, сдать реально.

В самом Оксфорде у нас было два основных модуля: основные предметы и предметы по выбору. Первые шли 2/3 года и по ним были самые серьезные экзамены. По остальным дисциплинам мы сдавали эссе или аналитическую работу, по которой нас оценивали. По основным предметам экзамены были в апреле. Это были корпоративные финансы, экономика, эконометрика и оценка активов. Честно говоря, они были довольно тяжелыми. У меня свой тип подготовки к экзаменам: в течение года я делаю все домашние работы, если они оцениваются, а потом готовлюсь к экзаменам. Это не самый разумный способ, потому что за месяц ты просто умираешь.

Я готовился интенсивно, потому что ходить на лекции и все внимательно слушать — не мой стиль учебы, я в Москве делал такие "спринты" перед экзаменами. В Оксфорде это тоже удалось, я все сдал хорошо.

На самом деле у экзаменов в Оксфорде есть целая история. На территории университета есть историческое здание, где в одной аудитории экзамен могут писать 300-400 человек. По правилам, все должны приходить в костюмах, юбках, блузках и специальных мантиях. В остальном все стандартно — на стене висят большие часы, всем раздают листочки. В конце все организованно выходят по рядам.

@lialexander

"В Лондоне действительно очень дорого жить"

Работаю я сейчас в компании Roland Berger, это немецкий консалтинг. Работу я нашел не сразу, сначала пытался на протяжении года, пока учился в магистратуре. После окончания учебы у меня была виза, которая действовала четыре месяца. За это время я нашел работу. У меня было два предложения, но одно из них мне не подошло.

Если не заканчивать британские ВУЗы, в Лондоне тоже реально найти работу. Я знаю несколько людей, которые подавались из Москвы и находили стажировки в местных крупных банках. Это достаточно трудоемкий процесс, но все возможно.

В Лондоне действительно очень дорого жить, особенно здесь дорогая аренда. В среднем снять квартиру стоит около тысячи фунтов (102 тысячи рублей). При этом жилье будет хорошее, но не самое лучшее. Можно сэкономить и снять что-то за 700 фунтов (71 тысяча рублей), но это будет что-то совсем скромное: малюсенькая комната с общей ванной. В ресторанах средний чек 20-30 фунтов (2-3 тысячи рублей). Не могу сказать, что тут нельзя жить экономно, можно питаться в простых забегаловках, где чек будет укладываться в 5-10 фунтов (500-1000 рублей), что сопоставимо с Москвой.

@lialexander

Зарплаты здесь измеряются в годовых, поэтому мне кажется, что для комфортной жизни нужно зарабатывать 36-40 тысяч фунтов в год (3 млн 700 тысяч-4 млн рублей). Этой суммы хватит на ренту, путешествия, и можно будет не ограничивать себя в обычной жизни.

"Когда ты долго живешь в другой стране, начинаешь видеть проблемы"

В Москве я не пытался найти работу, потому что я хотел поработать в Англии прежде, чем возвращаться. Через какое-то время я думаю, что вернусь в Москву. Здесь ты получаешь международный опыт в конкурентной среде, поэтому я решил начать карьеру здесь, а потом вернуться по возможности и по желанию. Насколько я знаю, в Москве довольно востребованы выпускники хороших зарубежных ВУЗов. В консалтинге активно берут и рекрутят людей, закончивших магистратуру за границей.

@lialexander

Я бы с удовольствием вернулся в Москву, потому что там есть куча своих плюсов. Когда ты долго живешь в другой стране, начинаешь видеть проблемы. У тебя может быть идеализированная картина о том, что Лондон — столица мира, и тут есть меньше проблем, в том числе и социальных. На самом деле проблемы тут тоже есть, и когда ты живешь в стране, ты начинаешь их замечать. Чем дольше я тут живу, тем больше понимаю, что в Москве тоже круто.

В Москве у меня более устоявшийся социальный круг. Тут очень тяжело заводить новые знакомства, тем более я приехал сюда в период коронавируса. Для многих людей Лондон — транзитный город, и тут никто не знает, где он будет через год. Здесь сложно строить межличностные отношения, в том числе и серьезную дружбу. Человек может через неделю, месяц или год уехать из страны навсегда, и вероятность того, что вы увидитесь еще раз — небольшая. В Москве такое менее вероятно.