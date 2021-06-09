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Лидер группы «7Б» рассказал, за что «очень сложно» прощать друзей

News.ru
6 часов назад
Международный день друзей отмечается ежегодно 9 июня. По словам лидера российской рок-группы «7Б» Ивана Демьяна, сложнее всего их прощать за предательство, «когда тебя подвели». В разговоре с NEWS.ru музыкант отметил, не всегда дружба измеряется годами — иногда оцениваются именно поступки людей и общие интересы.
Лидер «7Б» рассказал, за что сложно прощать друзей
Фото: demyan7b/vk.comdemyan7b/vk.com
Недоверие, что-то произошло между людьми где-то. Тебя предали, подвели. В таком случае только, как я понимаю, очень сложно простить. Хотя, как говорит Господь, нужно уметь прощать всех и всё. Тогда и человеку будет полегче, — считает музыкант.
Вокалист добавил, что в современном мире, тем не менее, можно найти хороших друзей, достаточно «оглянуться вокруг себя, и всегда такие люди найдутся».
Обязательно верить в эту дружбу, самим быть таким, каким ты хочешь, чтобы к тебе относились, — резюмировал солист.
Накануне солистка российской рок-группы «Слот» Дария Ставрович рассказала, как коллектив пережил начало пандемии COVID-19. По её словам, двое в команде переболели коронавирусом, а один гитарист вакцинировался. Исполнительница призналась, что «первые месяцы получала кайф» на карантине: перенастроила график и занялась самообразованием.
Ранее солист Lumen Рустем Булатов сообщил, что все девять музыкантов группы, выступающие на гастролях, переболели COVID-19. Вакцинироваться они планируют ближе к осеннему туру. Сейчас с выступлениями «нет никаких проблем», за 1,5 месяца Lumen дали свыше 20 концертов, а во время вспышки инфекции занимались новым альбомом «Покажите Солнце», добавил вокалист.
Люди,Дария Ставрович,
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