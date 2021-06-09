"Я была узницей 18 лет": как отец из дочери сверхчеловека делал

Со стороны Мод Жюльен была обычной женщиной, правда немного скованной. Уже во взрослом возрасте она рассказала жуткие подробности своего детства. "Рамблер" узнал, как из нее пытались сделать сверхчеловека.

Фото: кадр из интервью кадр из интервью

Отца Мод Жульен звали Луи Дидье, он был богат и успешен. В возрасте 34 лет он "выкупил" шестилетнюю девочку у бедного шахтера. Она должны была стать его первой подопытной. Вскоре Луи понял, что девочка достаточно сформирована, чтобы противостоять его уловкам. Поэтому, когда она выросла и отучилась, то стала его женой и родила дочь.

Луи мечтал о том, чтобы его дочь выросла не такой, как все. С пятилетнего возраста Мод Дидье у нее не было свободного времени. Отец постоянно занимался ее развитием. Он запретил ей выходить из дома и иметь друзей, зато у девочки были домашние животные – два пони, собака и утка.

Отец хотел, чтобы девочка играла на всех музыкальных инструментах, поэтому занятия длились бесконечно. Говорить тоже было запрещено, исключение – "что-то умное". Но девочка не могла понять, какую мысль можно считать достаточно умной и молчала.

Однажды Дидье заметил, что дочь боится грызунов. Тогда он начал запирать ее в подвале. Справиться со страхом она должна была с помощью медитации. Кричать было невозможно, ведь в рот могла залезть мышь. Мод заставляли держать в руках оголенные провода, морили голодом, не давали одеваться тепло и запрещали говорить. Девочка не могла мыться теплой водой, использовать туалетную бумагу более одного квадрата и даже сидеть на стульях со спинкой. Чтобы девочка стала сверхчеловеком, ей начали давать выпивку. Отец считал, что алкоголь сделает ее более выносливой. При этом она занималась гимнастикой, фехтованием, плаванием, умела ездить верхом.

С возрастом Мод начала воровать еду и сбегать по ночам из окна в сад. Однажды ее изнасиловал садовник, но рассказать об этом было страшнее, чем сохранить в секрете.

В 16 лет к Мод впервые пригласили учителя музыки. Мсье Молин быстро понял, что в семье происходит что-то страшное и пригласил девушку заниматься у себя, а также предложил работать в магазине. Там она встретила будущего мужа и ушла из семьи, а отношения с семьей прекратила.

Только после смерти отца она написала книгу воспоминаний «Единственная девочка в мире». К сожалению, мать Мод откровения дочери не приняла.