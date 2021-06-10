Познер назвал недостатки советского образования

По словам журналиста, в СССР хорошо преподавали точные науки — математику, физику и химию. Однако к гуманитарным предметам в школах относились по-другому.

Телеведущий подчеркнул, что сочинения нынешних школьников вызывают у него «в лучшем случае смех». Журналист посчитал, что чрезмерное увлечение современных учеников смартфонами и компьютерами негативно повлияло на их мыслительную деятельность. «А что это дало? С точки зрения умения размышлять, уходить куда-то глубоко. Это ноль. Я бы сказал, даже что-то отняло», — заключил он.