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Познер назвал недостатки советского образования

Lenta.ru
4 часа назад
Журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал на тему различий современного российского и советского образования. Отвечая на вопрос телезрителя, он назвал недостатки, с которыми столкнулись жители Советского Союза во время учебы. Его монолог опубликован на сайте «Познер Online».
Познер назвал недостатки советского образования
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Познер отметил, что однажды читал темы сочинений для учеников младших классов дореволюционных гимназий. В те времена преподаватели требовали от детей готовности к размышлению по теме, однако в СССР уже был совершенно иной подход.
«Сочинение было очень конкретное. Ну, например, "Евгений Онегин как представитель дворянства в первой четверти XIX века". Не просто Евгений Онегин, а определенный Евгений Онегин. И так вот все. А здесь тебе предлагают размышлять. А в Советском Союзе размышлять не предполагалось», — сказал телеведущий.
По словам журналиста, в СССР хорошо преподавали точные науки — математику, физику и химию. Однако к гуманитарным предметам в школах относились по-другому.
«А вот уже, скажем, литература, история за тебя уже все сообразили — и вот тебе инструкция, как ты должен думать. Вот таким вот образом», — добавил Познер.
Телеведущий подчеркнул, что сочинения нынешних школьников вызывают у него «в лучшем случае смех». Журналист посчитал, что чрезмерное увлечение современных учеников смартфонами и компьютерами негативно повлияло на их мыслительную деятельность. «А что это дало? С точки зрения умения размышлять, уходить куда-то глубоко. Это ноль. Я бы сказал, даже что-то отняло», — заключил он.
Ранее Познер заявил, что главная проблема России заключается в людях у власти со «старыми мозгами».
Люди,Евгений Онегин,Владимир Познер,
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