Ключ к богатству неделю лежал в машине мужчины

Житель американского города Гринвилл, штат Южная Каролина, неделю возил в автомобиле ключ к богатству и не знал об этом, сообщает издание UPI.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Мужчина приобрел в магазине билет моментальной лотереи, положил его в машину и забыл о нем. Спустя неделю американец заметил билет и решил стереть с него защитный слой.

В результате мужчина выиграл приз в 500 тысяч долларов (36,1 миллиона рублей).

«Это какой-то сюр. Я только так могу описать это», — заявил он.

Победитель решил больше не тянуть и сразу поехал в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать выигрыш. Магазин, где американец приобрел счастливый билет, тоже получил вознаграждение в размере пяти тысяч долларов (361,1 тысячи рублей).