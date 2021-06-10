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Ключ к богатству неделю лежал в машине мужчины

Lenta.ru
5 часов назад
Житель американского города Гринвилл, штат Южная Каролина, неделю возил в автомобиле ключ к богатству и не знал об этом, сообщает издание UPI.
Ключ к богатству неделю лежал в машине мужчины
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Мужчина приобрел в магазине билет моментальной лотереи, положил его в машину и забыл о нем. Спустя неделю американец заметил билет и решил стереть с него защитный слой.
В результате мужчина выиграл приз в 500 тысяч долларов (36,1 миллиона рублей).
«Это какой-то сюр. Я только так могу описать это», — заявил он.
Победитель решил больше не тянуть и сразу поехал в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать выигрыш. Магазин, где американец приобрел счастливый билет, тоже получил вознаграждение в размере пяти тысяч долларов (361,1 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что житель американского города Меканиксвилл, штат Вирджиния, два месяца хранил в бардачке автомобиля ключ к богатству и не знал о нем. Мужчина случайно нашел выигрышный лотерейный билет, когда просматривал содержимое бардачка.
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