История миллионерши, которая стала монахиней

На днях в одном из чикагских монастырей умерла 92-летняя монахиня, много лет назад давшая обеты молчания, затворничества и бедности. За три десятилетия о ней успели забыть – и лишь ее близкие помнили, что когда-то сестра-молчальница Мария Жозефа была светской львицей и миллионершей, чье имя не сходило со страниц светской хроники.

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До того, как принять постриг, сестра Мария Жозефа была известна как Энн Рассел Миллер, богатая светская львица из Сан-Франциско, которая устраивала роскошные вечеринки, покупала абонементы в оперу и была матерью десяти детей.

Ее биография была весьма необычной. Родившаяся в 1928 году, Энн мечтала стать монахиней, но неожиданная любовь перечеркнула все планы. Ее избранник был хорош собой и очень богат. В 20 лет она вышла замуж за Ричарда Миллера , вице-президента компании Pacif­ic Gas and Elec­tric. К 27 годам у нее уже было пятеро детей, а в течение следующего десятилетия она родила еще пятерых.

«Она называла это „запланированным родительством“, — написал в мемуарах ее младший сын Марк Миллер . — У нее был миллион и один друг. Она курила, пила, играла в карты. Она увлекалась дайвингом на открытой воде. Она водила так быстро и безрассудно, что у выходивших из ее машины пассажиров болела нога, потому что они всю дорогу инстинктивно нажимали на воображаемый тормоз. А потом она бросила курить, пить алкоголь и кофе в один день, и при этом каким-то образом сумела никого не убить в процессе отвыкания от этих вредных привычек».

Энн растила детей в особняке с девятью спальнями с видом на залив Сан-Франциско. При этом у нее была масса времени на развлечения: она возила компании друзей кататься на горных лыжах, путешествовала на яхтах по Средиземному морю и проводила археологические раскопки. Она была членом 22 различных общественных советов и собирала деньги для одаренных студентов колледжей, бездомных и Римско-католической церкви

Ее муж умер от рака в 1984 году. После этого она начала долгий путь присоединения к одной из самых строгих монашеских орденов в мире. Пять лет спустя она отдала все, что у нее было, чтобы стать одной из сестер Пресвятой Девы Марии Кармельской в Дес-Плейнсе, штат Иллинойс.

Монахини-кармелитки – это замкнутый аскетический орден, живущий в основном в тишине. Они не покидают монастырь, кроме случаев, когда это необходимо, например, для посещения врача. Монахини говорят, только по необходимости, оставляя максимум времени для размышлений и молитв.

«Она была необычной монахиней, – пишет Марк. – Она не очень хорошо пела, часто опаздывала к выполнению своих обязанностей в монастыре и играла с общинными собаками, бросая им палочки, что было запрещено. Я видел ее только дважды за последние 33 года с тех пор, как она приняла постриг. Приходя к ней в гости, мы не могли обнимать ее или до нее дотрагиваться. Нас всегда разделяла двойная металлическая решетка».

У Энн 28 внуков, с некоторыми из которых она никогда не встречалась, и более десятка правнуков, ни одного из которых она ни разу не видела. Она спала в келье на деревянной доске, покрытой тонким матрасом, а днем носила грубую коричневую одежду и сандалии. Это разительно отличалось от ее прежней жизни с шелковыми зонтиками, шарфами Her­mes и туфлями Versace.

В свой 61 й день рождения Энн устроила вечеринку для 800 гостей в отеле Hilton в Сан-Франциско, чтобы попрощаться со своими друзьями и семьей. Они ели дорогие морепродукты, слушали живую оркестровую музыку. Очевидцы рассказывали, что Энн надела цветочную корону и привязала к себе надутый гелием шар с надписью «Вот я», чтобы все друзья могли найти ее в толпе и попрощаться лично.

Она говорила гостям, что первые 30 лет своей жизни посвятила себе, вторые 30 лет – детям, а последняя треть ее жизни будет посвящена Богу. На следующий день она улетела в Чикаго, чтобы жить в монастыре как сестра Мария Жозефа.