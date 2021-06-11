Королева Америки: 10 фактов о Жаклин Кеннеди

Королева Америки. Эталон стиля и женственности. Страна любила ее и считала гордостью нации. На нее равнялись американки поколения 60 х. О ней написаны десятки книг и снято немало фильмов. Мы говорим о безупречной Джеки, судьба которой хранит множество необычных фактов

Жаклин Кеннеди была редактором глянцевого журнала Vogue

До замужества Жаклин Бувье занималась журналистикой. В 21 год Джеки заняла пост младшего редактора журнала Vogue. Полгода Жаклин проработала в редакции американского Vogue, а затем перешла во французский.

Жаклин Кеннеди не нравилось ее свадебное платье

Свадебное платье для Джеки сшила дизайнер Энн Лоу. Жаклин была им недовольна и говорила, что оно похоже на абажур. Тысячи американок с ней впоследствии не согласились — свадебное платье Кеннеди стало образцом для подражания по всему миру. Винтажная кружевная фата невесты принадлежала бабушке Жаклин, в которой та в свое время пошла под венец.

К слову, Джон Кеннеди считал, что его невеста выглядит прекрасно и похожа на фею. После в народе Жаклин так и называли — Фея Белого дома.

Мать Жаклин Кеннеди была против пышной свадьбы

Жаклин вспоминала, как незадолго до начала церемонии она подслушала разговор матери с будущим свекром. Мать жаловалась на такое огромное количество гостей (около 1500). «Мисс Очинклосс, я буду с вами краток. Вы всего лишь выдаете дочь замуж, а я на этой свадьбе должен познакомить страну с будущей первой леди США», — ответил Джозеф Кеннеди . Уже тогда Джеки знала свое будущее

Жаклин Кеннеди — обладательница «Эмми»

В 1960 году, когда Джон Кеннеди стал президентом США, у Джеки появилась возможность реконструировать Белый дом. По ее мнению, в таком месте должна царить историческая атмосфера, поэтому Джеки создала Комитет по изящным искусствам, который финансировал ее проект, и стала закупать антикварную мебель, посуду и другие вещи, значимые для истории Америки. В 1962 году совместно с телеканалом CBS Жаклин провела экскурсию по Белому дому для американских телезрителей. Впоследствии за это она получила почетную награду «Эмми» за вклад в сохранение наследия своей страны. Сейчас статуэтка хранится в Библиотеке Кеннеди, в Массачусетсе.

Жаклин Кеннеди терпела многочисленные измены мужа

После свадьбы все казалось Джеки идеальным: муж, которым она восхищалась и которого любила, уютное семейное гнездышко, но и ее история любви постепенно теряла свой сказочный вид. Джон заводил романы на стороне, а о его связи с Мэрилин Монро подозревала вся страна. В кулуарах даже ходила легенда, что однажды Монро позвонила в Белый дом и призналась миссис Кеннеди о своей связи с ее мужем. Джеки спокойно ответила: «Это прекрасно Я съезжаю, и вы будете решать все мои проблемы».

На клане Кеннеди лежит родовое проклятье

Американские журналисты выдвинули предположение о «проклятье Кеннеди». Натолкнула их на эту мысль цепь трагических смертей членов влиятельного клана. У отца Джона Джозефа Кеннеди-старшего и его жены Розы Фицджеральд Кеннеди четверо из девяти детей погибли в юном возрасте. У самих Джона и Жаклин умерли двое маленьких детей: девочка-первенец появилась на свет мертвой, а последний малыш прожил два дня.

Их сын Джон Кеннеди-младший разбился в авиакатастрофе в 39 лет. Сын Роберта Кеннеди Дэвид умер от передозировки кокаина в 28 лет.

Жаклин Кеннеди спасла Центральный вокзал Нью-Йорка

В 1975 году было принято решение о сносе здания Центрального вокзала Нью-Йорка. Жаклин, чтившая историю Америки, яростно боролась против этих планов и написала письмо мэру города: «Разве это не жестоко — позволить нашему городу постепенно умереть, стерев все памятники, которыми он гордится, пока не останется ничего от всей его истории и красоты, чтобы вдохновлять наших детей? Если они не будут одухотворены прошлым нашего города, то где они найдут силу бороться за свое будущее? Американцы берегут свое прошлое, но ради краткосрочной выгоды они игнорируют его и сносят все ценное. Возможно, сейчас самое время высказать свою позицию, обратить волну вспять, потому что мы не хотим, чтобы все закончилось безликим миром коробок из стекла и металла».

После Жаклин удалось спасти не только вокзал, но и площадь Лафайет в Вашингтоне.

Жаклин Кеннеди построила успешную карьеру книжного редактора