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Россиянам предложили выдавать тысячу рублей на еду

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Продовольственная инфляция в мире может быть высокой еще долго, поэтому российским семьям государство могло бы доплачивать по тысяче рублей за рост цен на еду. Такое предложение в интервью «Российской газете» высказал независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Россиянам предложили выдавать тысячу рублей на еду
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование», — отметил Сизов.
Эксперт добавил, что такая мера помогла бы поддержать спрос, а также дала бы импульс для развития российского аграрного и пищевого бизнеса.
Ранее Госдума в первом чтении отклонила законопроект о выдаче малообеспеченным россиянам продуктовых карточек, который разработали и внесли депутаты из фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.
Законодатели предлагали помогать гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в конкретном регионе. Сумма помощи, которую можно было потратить на еду, должна была составить 25 процентов от регионального прожиточного минимума.
Люди,Иван Абрамов,Сергей Леонов,Андрей Сизов,ЛДПР,Госдума,"Российская газета",
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