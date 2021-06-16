Кем был настоящий "человек дождя"

Мало кому известно, что у героя Дастина Хоффмана в фильме “Человек дождя” был реальный прототип. Более того, актер много времени проводил в его обществе, пытаясь понять его и перенять некоторые его манеры. Настоящим “человеком дождя” был Ким Пик, которому после рождения поставили диагноз “аутизм”, позже, правда, изменив его на “синдром саванта”. Его историю, ничуть не уступающую сценарию оскароносного фильма, рассказывает “Рамблер”.

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В 1951 году в семье Жанны и Фрэна Пик родился мальчик. У ребенка была непропорционально большая голова с грыжей на затылке, худенькое тельце и, как оказалось, был поврежден мозжечок и отсутствовало мозолистое тело, соединяющее полушария мозга.

Родители, несмотря на увещевания врачей, не отказались от сына и забрали его домой. Мальчику дали имя Ким и окружили его теплом и заботой.

Ким не был похож на других детей не только внешне, уже в самом юном возрасте он стал проявлять невероятные способности. По словам отца, уже в возрасте 16 месяцев он наизусть знал все книги, которые ему читали родители, а чуть позже и сам научился читать, один раз увидев азбуку. В три года Ким вместе с отцом читал газеты, хотя сам даже не умел еще ходить.

Самостоятельно заботиться о себе Ким никогда так и не научился. Он не умел застегивать пуговицы, завязывать шнурки, выполнять некоторые другие простые действия. Зато за всю свою жизнь он прочитал более 12 тысяч книг, разработав собственную методику чтения (левую страницу читал левым глазом, а правую — правым), затрачивая на прочтения листа не более 10 секунд. Все однажды прочитанные книги он помнил наизусть и в любой момент мог воспроизвести из каждой любой отрывок.

Кроме того, Ким практически мгновенно перемножал в уме четырехзначные числа, мог пересказать всю Британскую энциклопедию, в его памяти помещались все известные исторические даты. Он интересовался музыкой, астрономией, географией, историей, литературой, мог легко и мгновенно ответить практически на любой вопрос. За это Ким Пик получил прозвище Мегасавант.

При этом согласно психологическому тестированию, которое, исследуя мозг Пика, провели ученые в 1988 году, IQ удивительного саванта был отнюдь не высок — 87. При этом исследователи отмечали, что показатели сильно разнились: в некоторых случаях они свидетельствовали о гениальности, в других указывали на слабоумие. В итоге ученые вынесли вердикт: передать интеллектуальное развитие Пика уровень IQ просто не способен.

Кадр из фильма "Человек дождя"

Кстати, сертификат о среднем образовании Ким Пик получил лишь в 34 года, хотя освоил всю школьную программ уже в 14 лет. Но тогда власти штата отказались выдать ему документ, сославшись на его инвалидность.

Как любой аутист, Ким Пик настороженно относился к людям, боялся толпы, но в 1984 году решил принять участие в Национальной конференции Ассоциации людей с психическими расстройствами. Там его и увидел сценарист и писатель Барри Морроу. способности Кима настолько поразили его, что всего за месяц он создал сценарий легендарного “Человека дождя”.

Разумеется, события фильма были выдуманы, но за основу Морроу взял историю Кима Пика. В 1988 году “Человек дождя” получила “Оскар” в четырех номинациях. Свою статуэтку Барри Морроу подарил Киму Пику. Савант очень гордился этим фактом и повсюду носил ее с собой.