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Беженка рассказала о пропаганде в университетах США

Диана Товсепова
9 часов назад
Кореянка Пак Ёнми, сбежавшая в детстве с матерью из Северной Кореи, рассказала телеканалу FOX News об опыте обучения в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
Беженка рассказала о пропаганде в университетах США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Она заявила, что ее пугает пронизанность американских университетов социалистической пропагандой.
«Я ожидала, что я вкладываю все эти деньги и трачу время и силы на то, чтобы научиться думать. Но они вместо этого учат вас думать так, как они считают правильным. <...> Я думала, в США все иначе, но я увидела так много схожего с Северной Кореей, что я начала беспокоиться», — заявила кореянка.
Девушка рассказала, что ее раскритиковали ее за любовь к классической литературе уже на первых собеседованиях в университете. Причем это объяснили тем, что у авторов XIX века «колониальное и расистское мировоззрение».
Она считает, что американские студенты и преподаватели не понимают ценности своей свободы.
«Им не терпится отдать свои права и свободы государству. Они воспринимают это как должное и не понимают, как тяжело добиваться свободы», — считает Пак Ёнми.
За время учебы, по ее словам, она научилась отмалчиваться, чтобы получать хорошие оценки.
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Люди,Fox News,
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