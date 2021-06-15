Беженка рассказала о пропаганде в университетах США

Кореянка Пак Ёнми, сбежавшая в детстве с матерью из Северной Кореи, рассказала телеканалу FOX News об опыте обучения в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Она заявила, что ее пугает пронизанность американских университетов социалистической пропагандой.

«Я ожидала, что я вкладываю все эти деньги и трачу время и силы на то, чтобы научиться думать. Но они вместо этого учат вас думать так, как они считают правильным. <...> Я думала, в США все иначе, но я увидела так много схожего с Северной Кореей, что я начала беспокоиться», — заявила кореянка.

Девушка рассказала, что ее раскритиковали ее за любовь к классической литературе уже на первых собеседованиях в университете. Причем это объяснили тем, что у авторов XIX века «колониальное и расистское мировоззрение».

Она считает, что американские студенты и преподаватели не понимают ценности своей свободы.

«Им не терпится отдать свои права и свободы государству. Они воспринимают это как должное и не понимают, как тяжело добиваться свободы», — считает Пак Ёнми.