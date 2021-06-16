«Вернусь, если Украина станет частью России»

Антон (имя изменено) переехал в Москву с Украины летом 2014 года. Свою историю он рассказал «Рамблеру».

Фото: Фото из личного архива Фото из личного архива

Я окончил ДонНТУ (Донецкий национальный технический университет — прим.редакции) и переехал в Россию летом 2014 года. Хотя мой отъезд совпал с известными событиями 2014 года, сама по себе «Русская весна» никак не повлияла на мое решение. Я в любом случае не остался бы на Украине, как минимум, потому что в России гораздо легче найти работу. По специальности я электрик, но в Москве сейчас работаю барменом, хотя из-за пандемии я не сколько раз терял работу. Что будет сейчас пока не знаю, у меня есть дополнительный заработок в интернете. На работу оформлялся официально, купил патент, потом по необходимости его продлевал, особых проблем не возникло. Хотя процедуру легализации в России нельзя назвать очень легкой, не вижу смысла ее упрощать — тогда в Москву и Подмосковье хлынет еще больше людей, соответственно, будет сложнее найти хорошее место.

У меня есть родственники в обеих странах, поддерживаю отношения со всеми, но мы не обсуждаем политические вопросы. Хотя я учился в Донецке, но вырос в Мариуполе. До пандемии и связанных с ней ограничений бывал в своем городе раз в год, не только из-за родных, но и потому что скучаю по родным местам. В прошлом году выехать не удалось, а нынешний пока под вопросом. Поэтому пока с близкими общаюсь по интернету.

За семь лет я привык к Москве, пожалуй, город стал по-своему близким, сейчас уже чувствую себя здесь практически своим. Любимый район, конечно, Замоскворечье, и вообще в целом все, что находится внутри Садового кольца. Здесь я чаще всего провожу свободное время с девушкой и друзьями. Разумеется, жить здесь нам не по карману, мы снимаем квартиру в Бирюлево, там аренда дешевле всего. Как место для жизни Москва меня полностью устраивает, ничего не раздражает — ни бешеный ритм, ни суета. Единственный город, где мне хотелось бы остановиться на какое-то время — это Сочи, но только летом.

После событий 2014 года в интернете начали часто сравнивать русских и украинцев, но честно говоря, пообщавшись и с теми, и с другими, я не вижу особой разницы.

Вообще я считаю, что все национальности уже давно перемешались, так что нет смысла искать различия, важнее найти сходство.

Я принципиально не интересуюсь политикой, она разводит людей по разные стороны баррикад и в этом ничего хорошего. За политической ситуацией на Украине я не слежу, хотя, когда граждане Украины получили право на безвизовый въезд в Европу, думал о том, чтобы и самому воспользоваться случаем и съездить, пока не отменили. Впрочем, поездка осталась только идеей, хотя если бы сейчас обстановка позволяла, хотел бы увидеть Амстердам.

Конечно, тот разрыв, который произошел в отношениях двух стран, мешает не только мне, но и тысячам обычных людей. Жизнь множества моих знакомых (как и моя) изначально сложилась так, что они фактически жили на две страны — в первую очередь из-за родственных связей. Поэтому нынешняя политическая обстановка доставляет много неудобств обычным людям, которые никак не могут повлиять на ситуацию. Думаю, что в будущем отношения между Россией и Украиной могут наладиться, если поменяется правительство.