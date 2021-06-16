Познер выступил за обязательную вакцинацию россиян

«Вы знаете, если бы я решал этот вопрос, то решал бы его совершенно по-другому. Я бы обязывал людей», — поделился журналист. Он также поделился мнением о том, что либерализм, проявленный в вопросах вакцинации, привел к росту числа зараженных коронавирусом в России.