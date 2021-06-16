Познер выступил за обязательную вакцинацию россиян

Телеведущий и журналист Владимир Познер выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса. Эту инициативу он оценил в разговоре с News.Ru.
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«Вы знаете, если бы я решал этот вопрос, то решал бы его совершенно по-другому. Я бы обязывал людей», — поделился журналист. Он также поделился мнением о том, что либерализм, проявленный в вопросах вакцинации, привел к росту числа зараженных коронавирусом в России.
Кроме того, Познер раскритиковал идею выплат тем, кто сделал прививку.
«Эти взносы будут из моих денег, это будет из бюджета. Мне никто не платил за вакцинацию, а тут вдруг будем платить людям за то, чтобы они вакцинировались», — заключил телеведущий.
Ранее 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреевавыпустила постановление, обязав провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих жителей столицы.
Мера касается работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым — до 15 августа. Вслед за Москвой такое же решение приняли власти Подмосковья.