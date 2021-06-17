«Летающий татарин»: 10 фактов о Рудольфе Нурееве

17 июня 1961 года во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский) советский танцовщик Рудольф Нуриев попросил предоставить ему политическое убежище.

Человек-легенда, человек-скандал — этот гений, кажется, весь состоял из противоречий и загадок. Мальчик, выросший в нищете, стал обладателем огромного состояния. Танцовщик, заставивший мир восхититься русским балетом, в жилах которого не было ни капли русской крови. Идеал мужества на сцене, демонстративно провозглашавший на весь мир о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Рудольф Нуреев родился в поезде. К тому моменту, когда его отец, служивший в Маньчжурии, смог вызвать к себе жену и детей, Фарида Нуреева находилась на последних неделях беременности. Женщина не смогла выдержать 12 долгих дней дороги, поэтому маленький Рудик появился на свет под стук колес 17 марта 1938 года.

К концу жизни танцор был очень обеспеченным человеком, он даже владел островом в Средиземном море. Однако расточительность, свойственная некоторым богатым людям, была ему абсолютно чужда. Рудольф считал каждую копейку, поскольку слишком хорошо знал, что такое голод и нищета.

В семье Нуреевых росло четверо детей. Денег катастрофически не хватало: Рудик постоянно донашивал вещи сестер, а однажды, когда мальчик должен был идти в школу, у него не оказалось ботинок, поэтому матери пришлось нести сына в класс на спине.

Желание связать свою жизнь с балетом возникло у Нуреева в 5 лет, когда мама впервые привела его на представление. Однако отца такая перспектива не обрадовала. Он был категорически против и всякий раз, когда заставал сына за танцами, тут же доставал ремень и устраивал ему порку. Но Рудольф сопротивлялся как мог и, несмотря на угрозы родителя, начал ходить в кружок народного танца.

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В 11 лет талантливого мальчика заметила бывшая участница труппы Дягилева Анна Удальцова, ставшая его педагогом. А чуть позже он учился у Елены Вайтович. Именно эти две женщины убедили своего ученика поступать в Ленинградское хореографическое училище. Деньги на билет в Северную столицу Рудольф заработал сам уроками танцев.

В 1955 году Нуреева приняли в училище, но в силу своего импульсивного и резкого характера он не раз оказывался на грани отчисления. Впервые это произошло буквально через неделю после начала занятий. Начинающий танцовщик не нашел общий язык с преподавателем и директором учебного заведения Шелковым и попросил заменить педагога! Как ни странно, ему пошли на уступки, и благодаря этому Рудольф оказался в классе Александра Пушкина, с которым у него сложились замечательные отношения.

В 1958 году Нуреев окончил обучение и был зачислен в театр имени С.М. Кирова (в настоящее время — Мариинский театр). Руководство побаивалось брать хоть и талантливого, но слишком своенравного Рудольфа на зарубежные гастроли. Поездка труппы в Париж в 1961 году, как и многие другие, должна была пройти без него. Однако в самый последний момент принимающая сторона настояла на том, чтобы Нуреев приехал во Францию. Тогда еще никто не знал, что звезда советского балета не захочет возвращаться на родину.

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17 июня во французском аэропорту Ле Буржэ артисту сообщили, что его срочно вызывают в Москву для выступления в Кремле. После этих слов Рудольф за секунду принял решение, которое потрясло весь мир: он решил не возвращаться в Союз.

Увидев двух полицейских, танцовщик подошел к ним и сказал: «Я хочу остаться в вашей стране». Стражи порядка отвели его в специальную комнату и предупредили, что дадут около 40 минут, чтобы он мог в спокойной обстановке принять окончательное решение и подписать соответствующие документы. Естественно, все бумаги были на французском языке, их Нурееву перевела русская переводчица. Она же попыталась уговорить танцовщика немедленно сесть в самолет и полететь в Москву. На что он резко ответил ей: «Заткнись!» — и поставил подпись.

Рудольф остался в Париже один, с 36 франками в кармане. Однако перспектива столкнуться с нищетой казалась ему более привлекательной, чем возвращение за железный занавес.

Первое время Нуреева пытались вернуть. Родные звонили ему и просили одуматься. Не добившись желаемого, отец отрекся от собственного сына. Спецслужбы угрожали артисту, мешали его карьере, но это было бесполезно, вся Европа была у ног гениального Рудольфа.

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Одной из самых ярких партнерш, танцевавших с Нуреевым, была прима-балерина лондонского Королевского балета Марго Фонтейн . Их совместная творческая жизнь началась в 1962 году в балете «Жизель» и продолжалась много лет. Есть мнение, что Марго и Рудольфа связывали не только рабочие и дружеские отношения, но и любовные. Хотя достоверных доказательств этому нет, к тому же артист был известен своей нетрадиционной ориентацией, а Фонтейн была замужем.

25 лет Нуреев жил с датским танцовщиком Эриком Бруном до самой его смерти. Эти отношения не являлись тайной ни для кого, однако артиста сильно раздражало, когда журналисты пытались лезть в его личную жизнь, поэтому он старался свести общение с представителями прессы к минимуму.

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В 1989 году Нуреев впервые вернулся на родину. И, хотя он дважды выступил на сцене Кировского театра, мало кто из тех зрителей понимал, что перед ними — легендарная личность. Дело в том, что после побега танцора за рубеж страна предпочла поскорее забыть о нем и его неподобающем поступке.

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