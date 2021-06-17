Что стало с женщиной, которую выиграли в карты

В школе нам рассказывали о Николае Некрасове как о горячем борце за справедливость. В эту картину не слишком вписывается тот факт, что поэт, увлекавшийся азартными играми, спустя девять лет после отмены крепостного права сыграл партию, ставкой в которой была девушка по имени Феклуша. «Рамблер» расскажет о том, как в дельнейшем сложилась судьба крестьянки.

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Она жила у одного купца на положении содержанки. Однажды, проигравшись подчистую, тот поставил на кон девушку. Так у главного демократа своего времени Некрасова появилась рабыня, выигранная в карты.

К чести Некрасова нужно отметить, что он решил улучшить положение Феклы. Поначалу, правда, снял ей комнату и навещал с вполне конкретными целями, но со временем привязался и даже увидел в ней что-то, чего ему так недоставало в жизни вообще и женщинах в частности.

Феклуша переехала в квартиру поэта и прожила с ним до самой смерти. Некрасов постарался дать ей образование, учил русскому и французскому, водил в театр и на балы, прививал манеры — словом, как добросовестный Пигмалион лепил свою Галатею. Правда, девушке пришлось сменить имя, она не поняла зачем, но согласилась.

Секрет этого поступка таился в следующем: десятью годами раньше Тургенев в «Отцах и детях» описал очень похожий союз помещика Николая Кирсанова и дворовой девушки Фенечки (сокращение от имени Фекла). Между собой писатели были «на ножах», и такое удивительное совпадение совсем не грело душу Некрасову.

В итоге его «выигрыш» Петербург знал под именем Зинаиды Николаевны. Как ни странно, именно с ней поэт обрел настоящее семейное счастье. Девушка разделяла, насколько позволяло воспитание, все его увлечения, восхищалась своим мужчиной и в отличие от многочисленных пассий прошлого ничего не требовала взамен.