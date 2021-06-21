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105-летняя именинница поделилась секретом долголетия

Lenta.ru
10 часов назад
Жительница Кингстона, Ямайка, отпраздновала 105-летие и рассказала о секрете своего долголетия. Об этом сообщает Jamaica Star.
105-летняя именинница поделилась секретом долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Очередной день рождения Айви Аллен отметила в среду, 16 июня, в кругу семьи и друзей. На стол, помимо прочего, подали любимое блюдо пенсионерки — креветок в соусе карри.
Именинница шутливо отчитала съемочную группу местного телеканала за то, что журналисты явились на день рождения без подарков. «Ничего мне не подарили! Хоть бы мелочи подкинули!» — посмеялась она.
Айви родилась в 1916 году второй из 11 детей своих родителей. Она призналась, что в юности была очень непослушной и часто убегала на вечеринки тайком от родных. Сама Аллен тоже стала матерью 11 детей, но до ее 105-го дня рождения дожили лишь пятеро из них. У пенсионерки множество внуков и правнуков, которых она называет самым главным в своей жизни.
На вопрос о здоровье она ответила, что никогда ничем не болела, но многие ее друзья умерли во время вспышек полиомиелита на острове.
Свое долголетие Аллен объяснила так:
«Наверное, я живу так долго, потому что не делала людям зла. Я вижу, что многие поступают плохо, но сама на такое неспособна. Я отношусь ко всем с любовью, и Бог любит меня в ответ».
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