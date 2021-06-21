Как известные американцы бежали в СССР

20 сентября 1959 года уволенный девятью днями ранее из рядов морской пехоты за просоветские и радикальные взгляды Ли Харви Освальд отправился в Советский Союз. В СССР американец прожил совсем недолго, в отличие от многих своих соотечественников, променявших жизнь в США на возможность стать советским гражданином.

Чернокожий актер, ученые, шпионы, инженеры и балерины — все они нашли в Советском Союзе то, чего им не хватало в родной стране.

Ли Харви Освальд

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В октябре 1959 года, незадолго до своего двадцатилетия, бывший морпех прибыл в Советский Союз. Американец поехал в Соединенное Королевство под предлогом учебы в Швейцарии, но в тот же день отправился на самолете в Хельсинки, где получил советскую визу.

Сразу после прибытия Освальд заявил о своем желании получить советское гражданство, но 21 октября его ходатайство было отклонено. Тогда Освальд прямо в гостинице вскрыл себе вены на левой руке, после чего был отправлен в психбольницу.

Через неделю он явился в посольство США в Москве, чтобы отказаться от американского гражданства. О бегстве морпеха в Советский Союз было сообщено на первой полосе Asso­ci­at­ed Press и в других изданиях 1959 года.

Освальд хотел учиться в МГУ , но был отправлен работать токарем на Минский радиозавод имени Ленина. В Минске он получил пособие и меблированную однокомнатную квартиру в престижном доме, при этом постоянно находясь под наблюдением.

Вскоре Освальд заскучал: «Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно». Он написал в посольство США в Москве запрос на возвращение его американского паспорта и предложение вернуться в США.

В СССР Освальд успел познакомиться с 19-летней студенткой Мариной Прусаковой , на которой женился. У пары родилась дочка Джун, а 24 мая 1962 года семейство покинуло Советский Союз.

Уже позже на родине Освальд был арестован за убийство полицейского примерно через 40 минут после того, как был застрелен Кеннеди . После чего стал главным подозреваемым и в убийстве Кеннеди.

Считалось, что мужчина за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в городе Даллас, а затем убил местного полицейского. Согласно выводам комиссии, он «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи».

Освальд отрицал свою причастность к обоим убийствам, а два дня спустя, во время перевода в окружную тюрьму, был застрелен владельцем ночного клуба. Это убийство попало в телевизионный репортаж и было показано в прямом эфире.

Ллойд Паттерсон

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Актер впервые прибыл в СССР в 1932 году как участник афроамериканской труппы Джеймса Хьюза, мечтавшего создать в СССР свой театр.

Вскоре Паттерсона, знающего английский язык, пригласили работать диктором отдела радиовещания на Северную Америку. Впоследствии вместе с женой, украинской художницей, он работал на московской киностудии.

В октябре 1941 года Ллойд был контужен взрывом немецкой авиабомбы, после чего работал диктором в Комсомольске-на-Амуре, где через несколько месяцев во время одной из передач потерял сознание. Умер Паттерсон 9 марта 1942 года. Ему было 32 года.

Его сын Джим в два года сыграл роль в фильме «Цирк», впоследствии служил капитаном-подводником, работал литератором и уехал на родину отца в 1994 году.

Арнольд Локшин

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Ученый-биолог из США вместе с супругой в 1986 году попросил политическое убежище в СССР по причине преследования спецслужбами за коммунистические убеждения.

Пара ездила по стране с пресс-конференциями, на которых Локшин клеймил американские спецслужбы. До конца 90 х доктор биологических наук проработал в лаборатории Института экспериментальной диагностики и терапии опухолей онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина.

Советское гражданство Локшины так и не получили, а в 1992 году по указу Бориса Ельцина им было предоставлено уже гражданство РФ. В 2001 году Арнольд Локшин вышел на пенсию, пытаясь добиться пенсионных выплат и со стороны США.

Сейчас ученый живет один в московском районе Новые Черемушки, ведет свой блог. Его жена Лорен Локшин и трое их детей также живут в России, но отдельно. По словам Арнольда, отношения с ними он не поддерживает, поскольку «они перешли на другую сторону баррикад».

Эдвард Ли Говард

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Вместе с женой несколько лет работал на ЦРУ , однако был уволен за употребление наркотиков.

Сотрудник КГБ бежал в посольство США в Риме и на допросах предоставил данные о двух американских офицерах разведки, которые были агентами КГБ, — Эдварде Ли Говарде и Рональде Пелтоне.

Говард вылетел в Хельсинки и бежал в советское посольство. До конца жизни он утверждал, что был невиновен и стал жертвой клеветы, из-за чего ему пришлось спасаться бегством.

В 1995 году были опубликованы мемуары Говарда Safe House, в которых он рассказывал о том, что был готов к сделке о признании вины.

Говард скончался 12 июля 2002 года на своей российской даче при загадочных обстоятельствах: он упал в собственном доме и сломал шею.

Рой Франклин Бартон

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Американский этнолог, исследователь Филиппин и австронезийского народа ифугао, решил эмигрировать в СССР в 1930 году, вскоре после начала Великой депрессии. Ученый давно интересовался социализмом, а также бежал, чтобы не платить алименты.

В СССР он хотел сразу же заняться антропологией, но первоначально был вынужден шесть месяцев отработать в больнице Стоматологического института в Ленинграде.

В 1935 году он защитил кандидатскую диссертацию о языческих верованиях на Новой Гвинее, участвовал в работе Антирелигиозной выставки, женился на советской женщине, но при всем при этом сохранил американское гражданство.

С 1938 по 1940 год Бартон работал в отделе Индии и Индонезии Музея антропологии и этнологии Академии наук , но в мае 1940 года он внезапно пришел в американское посольство в Москве, попросив восстановить действие его американского паспорта и заявив, что опасается ареста со стороны НКВД.

Впоследствии был выявлен факт тайных связей Бартона и НКВД, однако доподлинно неизвестно, какую именно работу он выполнял и почему опасался ареста. В 1940 году ему был разрешен выезд в США.

Джоэл Барр

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Радиотехник вместе со своим другом работал в компании Western Electric, выполнявшей военные заказы. Находясь в контакте с советским разведчиком Феклисовым, они передавали советской разведке техническую информацию о военных системах армии США.

В 1950 году Барр узнал о суде над супругами Розенбергами, с которыми был знаком, и бежал в Чехословакию. Там он получил новое имя Иосиф Берг. В 1956 году Берг с коллегой приехали в СССР, где сыграли важную роль в развитии советской микроэлектроники.

Именно они создали первую в СССР настольную ЭВМ УМ 1 и ее модификацию УМ-1НХ, за что им была присуждена Государственная премия. В 1962 году КБ посетил сам Хрущев, на которого оно произвело большое впечатление.

Берг продолжил работать на советскую науку и умер в Москве 1 августа 1998 года.

Виолетта Бовт

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Родилась 9 мая в Лос-Анджелесе, а в 1930 х годах ее отец-коммунист переехал вместе с семьей в СССР.

Тут девушка окончила Московское хореографическое училище при Большом театре по классу педагога Марии Кожуховой, после чего была принята в балетную труппу Музыкального театра Станиславского.

Виолетта была прима-балериной труппы до самого начала 1980 х годов и танцевала до 55 лет.

В лице Виолетты Америка потеряла выдающуюся балерину, которая сочетала в своих работах виртуозную балетную технику с психологической разработкой ролей. Вплоть до своей смерти Виолетта проработала педагогом-репетитором театра.

Аннабель Бюкар

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С 1946 года девушка занимала должность клерка американского посольства в СССР, работая в Бюро по сбору информации, в том числе для иллюстрированного русскоязычного журнала «Америка».

Через два года Аннабель вышла замуж за оперного певца Константина Лапшина и пожелала остаться жить в СССР. Она заявила: «Это хорошие люди они делают все возможное для того, чтобы сделать этот мир лучшим местом для жизни».

В 1949 году в Москве в издательстве «Литературной газеты» вышла ее книга «Правда об американских дипломатах», где она разоблачала морально деградировавших работников американского посольства в СССР.

Бюкар осталась со своей новой семьей в Москве, родила сына, работала диктором на радио. «Эта атмосфера мира, спокойствия и счастья в Советском Союзе особенно благотворна в эти дни, когда военная пропаганда и военный психоз господствует во многих странах мира, я легко могу понять, как это все губительно действует на нервы и здоровье простых людей», — говорила она. Скончалась Аннабель в Москве в 1998 году.

Китти Харрис

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Девушка с юных лет вступила в Компартию США, а в 1931 году советским разведчиком Эйнгорном была привлечена к нелегальной разведывательной работе.

Первое назначение Китти получила в Германию — в Берлин. Несколько раз посещала Москву, где училась под руководством Уильяма Фишера.

В апреле 1936 года была направлена в Париж для работы радисткой нелегальной радиостанции НКВД, а 22 июня 1941 года написала письмо руководителю советской внешней разведки: «Прошу дать мне работу немедленно. Я могу пойти на фронт в качестве радиста, я могу делать одежду для солдат, в конце концов, с моим опытом нелегальной работы я не боюсь работы в тылу врага».

Но ее направили в США, а позже перевели в Мексику. Вернулась Харрис в Москву в июле 1946 года. Ее отправили в Ригу, где через четыре года она была арестована и направлена на принудительное лечение в тюремную психиатрическую больницу в Горьком. После освобождения Китти осталась в Горьком, где жила до своей смерти в 1966 году.

Моррис и Леонтина Тереза Коэн

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Супруги работали на советскую разведку почти 30 лет, пока их не рассекретили в Великобритании.

Коэны провели несколько лет в тюрьме в Великобритании, после чего их обменяли на британского шпиона. Супруги обосновались в Москве, получили советское гражданство.