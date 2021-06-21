105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Жительница Кингстона, Ямайка, Айви Аллен отпраздновала 105-летие и рассказала о секрете своего долголетия. Об этом сообщает Jamaica Star.
Айви родилась в 1916 году второй из 11 детей своих родителей. В юности была очень непослушной и часто убегала на вечеринки тайком от родных. Сама Аллен тоже стала матерью 11 детей, но до ее 105-го дня рождения дожили лишь пятеро из них.
На вопрос о здоровье она ответила, что никогда ничем не болела, однако многие ее друзья умерли во время вспышек полиомиелита на острове. Вот, как Аллен объяснила свое долголетие:
"Наверное, я живу так долго, потому что не делала людям зла. Я вижу, что многие поступают плохо, но сама на такое неспособна. Я отношусь ко всем с любовью, и Бог любит меня в ответ".