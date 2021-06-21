105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Айви родилась в 1916 году второй из 11 детей своих родителей. В юности была очень непослушной и часто убегала на вечеринки тайком от родных. Сама Аллен тоже стала матерью 11 детей, но до ее 105-го дня рождения дожили лишь пятеро из них.