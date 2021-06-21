10 раз горел в танке: как отличился на фронте Шуйдин

О военных подвигах и наградах Юрия Никулина написано немало. А вот про его партнера по арене Михаила Шуйдина отчего-то вспоминают реже. Между тем Шуйдин сражался не менее отважно. В бою он получил такие страшные ожоги лица и рук, что неизвестно удалось бы ему стать артистом, если бы не мастерство медиков.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Прерванная жизнь

Михаил Иванович Шуйдин появился на свет в одной из деревень Тульской области в 1922 году. Отец его трудился простым пастухом, а мать была работницей. Когда Миша был еще маленьким, Шуйдин-старший скончался. После потери кормильца семья перебралась в город Подольск.

Еще будучи школьником, Михаил захотел стать артистом, а потому активно участвовал практически во всех мероприятиях художественной самодеятельности. Неудивительно, что вскоре после окончания школы Шуйдин подал документы в цирковое училище в столице. Вот только учеба оказалась короткой: грянула Великая Отечественная война.

«Несостоявшийся» герой

В самом начале войны Михаила, имевшего специальность слесаря, отправили на завод. Только через год его призвали на военную службу, сразу отправив учиться в танковое училище в Горьком. Шуйдин выпустился из учебного заведения в звании лейтенанта. Спустя год он уже командовал танком Т-34.

Будущий артист участвовал во многих решающих боях против германских войск и внес значительный вклад в общую для всех победу. Так, он сражался в Сталинградской (операция «Кольцо») и Курской битвах, защищал город Ростов-на-Дону, села Матвеев Курган и Удовиченки. Множество вражеских орудий, танков и солдат противника было уничтожено лично Шуйдиным. В 1943 году Михаила Ивановича наградили орденом Красной Звезды.

В 1944 году Шуйдин воевал за города Вилейку, Сморгонь, Вильно. 10 раз он буквально заживо горел в своем танке. За время войны он не единожды попадал в госпиталь, но всякий раз снова возвращался в строй. Однако, несмотря на храбрость, проявленную в сражениях, и многочисленные ранения, Героем Советского Союза Михаил Иванович так и не стал. Его кандидатуру отклонили. Вместо этого ему вручили одну из самых высших наград – орден Красного Знамени.

Ожоги под гримом комика

После Победы Шуйдин закончил цирковое училище и стал работать клоуном. Он выступал на арене вместе с прославленным артистом Юрием Никулиным. Их замечательный дуэт принес зрителям много радости и обогатил цирковое искусство уникальными номерами.