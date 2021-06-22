"Хотите влюбить в себя голландца? Привезите ему петард"

Алина переехала в Нидерланды почти год назад и теперь живет там со своим молодым человеком. "Рамблер" поговорил с ней о жизни в европейской стране и о том, как жить с мужчиной из другой страны.

Фото: @alinamacintosh @alinamacintosh

О переезде в Нидерланды

Видео дня

Я всегда хотела уехать из России в другую страну, потому что чувствовала, что мне там нет места. У меня была довольно успешная жизнь в Москве, но там было больше минусов, чем плюсов. При этом, я никогда не мечтала переехать в определенную страну. С Нидерландами история вообще интересная. Я пыталась получить визу туда пять лет назад, но мне отказали из-за того, что у меня нет мотивации возвращаться в Россию и якобы я могла выйти замуж и переехать. В итоге, так и получилось.

@alinamacintosh

Впервые я попала в Нидерланды уже со своим молодым человеком, и страна мне безумно понравилась. Может быть сыграло роль то, что мы объездили всю страну, может то, что я не жила в отелях, а была “дома”, может быть то, что я сразу начала погружаться в настоящую, не туристическую Голландию. Нам двоим было сразу понятно, что вместе мы будем жить явно не в России.

Когда я переехала, я работала на удаленке в агентстве, плюс брала много фриланса. В итоге мой рабочий день составлял 12-14 часов, поэтому у меня практически не было никакой социальной интеграции. Сейчас я развиваю собственные проекты, поэтому жить стало немного проще. Стараюсь уложить свой рабочий день в восемь часов, чтобы у меня было время на свою жизнь.

О стереотипах

Я стараюсь ограничивать любые стереотипы и не мыслить ими. Первое, что приходит в голову — то, что голландцы очень расчетливые, вплоть до того, что записывают в календарь все по часам. Это может быть и правда, но для старшего поколения. С молодежью очень тяжело договориться — они часто опаздывают, отменяют встречи и не выполняют договоренности.

@alinamacintosh

Менталитет у нас довольно разный, поэтому я часто испытываю сложности. Например, абсолютно вся страна ужинает в 6-7 часов, это для них норма. Голландцы начинают злиться, если к этому времени у них на столе нет еды.

Голландцы очень семейные, для них важны семейные ценности. У всех моих знакомых очень близкие и теплые отношения с родственниками. Они часто навещают родителей, бабушек и дедушек.

Меня удивило то, что часто можно увидеть то, как с детьми свое время проводят именно отцы. На детских площадках можно часто увидеть папу, который играет со своим ребенком. У них даже есть какой-то день, в который отец забирает ребенка и дает маме свободное время. Здесь это нормально, что родители пополам делят заботу о детях.

@alinamacintosh

О знакомстве с голландцем

Со своим молодым человеком я познакомилась в Болгарии. Я прилетела к своим подругам, которые уже отдыхали там. Они познакомились с группой голландцев. Когда я приехала, я уже начала переписываться со своим будущим парнем по-английски, так как девочки попросили договориться с ребятами о встрече.

В итоге весь отпуск мы провели с этими ребятами. Они всегда писали, звонили, звали обедать и ужинать. Потом мы уехали домой.

Большую роль сыграло упорство моего молодого человека. Он писал мне каждый день, показывал свое неравнодушие и то, как он хотел со мной быть. Потом он приехал в Россию через несколько месяцев и мы стали парой.

@alinamacintosh

Хотите влюбить в себя голландца? Привезите ему пару петард. У них нелегальны фейерверки, поэтому купить их можно только пару дней в году. А они сходят с ума по всему, что можно взорвать, разжечь

Мне кажется, очень здорово строить отношения с голландцем, потому что ты знаешь, что муж будет помогать тебе с детьми и будет ставить семью на первое место

О ценах

Сейчас тут довольно остро стоит проблема жилья. Отчасти, это случилось из-за мигрантов и беженцев: им дают социальное жилье, он первые в очереди на аренду и получение квартир. Из-за этого местным практически не достается жилья, да и в целом квартир и домов тут меньше, чем людей, которые хотят тут жить.

Очень часто голландцы долго живут с родителями как раз из-за дороговизны аренды. Здесь что-то тяжело найти дешевле, чем за 1000 евро (87 тысяч рублей). И речь идет не о городе, а о пригороде. Мы живем под Роттердамом, до города нам ехать 20 минут на поезде, у нас квартира 50 с чем-то квадратных метров. С коммунальными платежами и арендой она обходится нам в 1000-1100 евро. Это очень дорого, в Москве за такие деньги можно жить в хорошей квартире в центре.

@alinamacintosh

Чтобы купить жилье, нужно брать ипотеку, а дают ее не всем, плюс нужно платить большой первый взнос — около 10 тысяч евро (870 тысяч рублей). Чтобы увеличить шанс получения ипотеки, официально работать должны оба. Одному это сделать практически невозможно. Мы сильно переплачиваем за аренду. Например, наш друг купил в ипотеку трехэтажный дом и платит в месяц 700 евро (61 тысячу рублей).

На продукты цены такие же, как и в Москве, но качество значительно лучше. Во-первых, можно купить еду, привезенную из других стран Европы. Во-вторых, овощи и фрукты всегда свежие. Хлеб не продают в магазине, если он лежит дольше одного дня. На продукты для двоих мы тратим где-то 300 евро в месяц (26 тысяч рублей), при этом мы ни в чем себе не отказываем.

@alinamacintosh

Меня очень удивляет система медицинского страхования. Тут за это нужно платить от 130 евро в месяц (11 тысяч рублей), цена зависит от медицинского плана. Как это и работает со страховками, ты можешь даже не воспользоваться ей. При этом, насколько я слышала, терапевты неохотно направляют к другим врачам или на сдачу анализов. Нужны либо веские причины, либо сильно требовать направления. В страховку за 130 евро входит терапевт, физиотерапевты и базовые врачи. Что-то более сложное, например, операции или стоматолог — за дополнительные деньги.

Об отношении к русским

К русским относятся нормально, с дискриминацией я не сталкивалась. Иногда мне даже кажется, что из-за моей национальности у них ко мне повышенный интерес. Всем интересно спросить у меня что-то про Россию, обсудить новости.

Бывает, спрашивают очень глупые вопросы, например, где находится Россия. Иногда спрашивают, умею ли я писать по-русски. Чаще всего просят рассказать про погоду и правда ли, что в России всегда холодно. Иногда обсуждают со мной политику. Кто-то просит научить паре слов, это довольно мило.

@alinamacintosh