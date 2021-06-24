Джон Макафи: жизнь и смерть IT-магната

Сегодня, 24 июня, весь мир облетела новость о том, что создатель антивируса McAfee Джон Макафи совершил самоубийство в испанской тюрьме. "Рамблер" решил вспомнить, как складывалась жизнь легендарного IT-магната.

Джон Макафи — доктор наук, американский программист, разработавший первую в мире антивирусную программу McAfee. Его капитал достигал 100 миллионов долларов. Кроме McAfee, основал компанию Tribal Voice, разрабатывавшую PowWow — одну из первых программ для мгновенного обмена сообщениями. За его спиной много других проектов, последним проектом Макафи стала наблюдательная йога. Ученый окружил себя армией последователей, готовых платить 200 долларов в час, наблюдая как другие занимаются йогой. Он также пытался получить президентский пост США от партии либертарианцев.

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Для некоторых Макафи был гением, а для кого-то скандальной личностью. В 2012 году на его вилле был проведен обыск. В пресс-релизе GSU говорилось о том, что Макафи занимался продажей нелицензированных лекарств и хранил нелицензированное оружие. Позже все обвинения были сняты

В том же году полиция Белиза начала поиски Макафи в связи с убийством Грегори Фолла, который был найден застреленным. Дело в том, что Фолл неоднократно писал заявления в полицию по поводу того, что Макафи часто стрелял из своего ружья. В интервью журналу Wired Макафи настаивал на своей невиновности. Он бежал из Белиза в Гватемалу, изменил внешность (покрасил волосы и бороду, а также с помощью жевательной резинки изменил форму своей верхней челюсти), чтобы провести собственное расследование по делу Фолла. Власти Гватемалы отказались предоставить Макафи политическое убежище и выразили намерение выдать его Белизу. Позже все обвинения были сняты.

В следующий раз его задержали третьего октября 2020 года в аэропорту Барселоны, когда он собирался лететь в Стамбул, после чего отправили под арест. Бизнесмена задержали по запросу министерства юстиции США , обвинившего его в уклонении от уплаты налогов. По версии прокуроров штата Теннесси, Макафи не заплатил налоги с дохода в размере 23 миллионов долларов, полученного на продвижении криптовалют, лекциях и продаже прав на историю своей жизни для документального фильма. Ему грозило до 30 лет заключения.

Также в Нью-Йорке его обвинили в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег, за что, как писало издание Business Insider, бизнесмену грозило пожизненное заключение. Макафи все обвинения отрицал.

И 24 июня 2021 года Джон Макафи совершил самоубийство после того, как впал в отчаяние, проведя в заключении девять месяцев. Он сделал это с собой через несколько часов, как Национальная судебная коллегия Испании решила экстрадировать предпринимателя в США, где ему грозило длительное тюремное заключение.

"Это результат жестокой системы, у которой не было причин так долго держать его в тюрьме",

— заявил его адвокат.