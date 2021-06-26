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Что стало с самым жестоким киллером 90-х

Диана Товсепова
6 часов назад
90-е не прошли бесследно и оставили за собой целые тома криминальной истории. Одним из ярких персонажей стал Александр Пустовалов, по кличке "Саша-солдат".
На его счету около 20 жестоких убийств и "должность" штатного наемника Ореховской ОПГ. Смотрите видео, чтобы узнать, что стало с одним из самых жестоких киллеров России 90-х.
Люди,Видео,Александр Пустовалов,
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