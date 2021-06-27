Надежда Дурова — первая женщина с мужским именем

История Надежды Дуровой уникальна для России начала XIX века. Она стала героем войны, а сам Александр Первый позволил ей жить под мужским именем. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Историю своей жизни Надежда Дурова красочно описала в книге «Записки кавалерист-девицы». Она родилась в 1790 году, мать девочки настолько раздражал крик дочери, что однажды она просто выбросила девочку из кареты.

Видео дня

Надежда выжила, ее подобрали военные, передали отцу и тот, отдал дочь на воспитание сослуживцу.

«Воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали», - пишет Дурова.

Позже у отца Дуровой появился второй ребенок. Тогда она вернулась в семью, так как отец закончил со службой. Мать отчаянно пыталась научить ее женским делам, но Надежда мечтала скакать на коне и играть с ружьем.

«Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве», - пишет Дурова в «Записках».

Отец видел, что Надежда отличается от других девушек. Он подарил ей коня и вечно повторял, что будь она парнем, то смогла бы стать для него опорой. Поэтому девушка мечтала отделиться от женской сущности, которая поневоле досталась ей.

В 16 лет Дурова обрезала волосы, сбежала из дома и вступила в казачий полк под именем Александр . Безусловно, вскоре сослуживцы начали замечать неладное, но Дурова отлично справлялась с обязанностями и не вызывала насмешек. Чуть позже она стала служить в Польском уланском полку.

Дурова участвовала в нескольких сражениях против наполеоновских войск. В какой-то момент она отправила отцу письмо, где рассказала о своей жизни и успехах и извинилась за побег. Отец испугался и отправил письмо друзьям в Петербург, чтобы узнать, жива ли дочь. История Дуровой дошла до императора Александра I и тронула его до глубины души.

Надежду пригласили на прием к царю. Он рассказал, что наслышан о ее успехах на фронте и тайне, которую она хранит. Царь предложил Дуровой вернуться домой, но она потребовала оказать ей честь сражаться за родину и за его имя. Так она стала Александром Александровым и получила Георгиевский крест за жизнь спасенного офицера.

Дурова принимала участие и в легендарном сражении с Наполеоном в 1812 году, где получила обморожение и контузию. После конфликта с начальством она поступила в полк Кутузова, который с радостью взял отважного бойца. Однако через пару недель Кутузов отметил тяжесть ранения подчиненного и отправил бывшую Надежду Дурову на лечение. Дело в том, что свое прежнее существование царь попросил держать в тайне.

Всю жизнь Надежда носила мужскую одежду, представлялась новым именем и говорила о себе в мужском роде. Ее манера общения и характер в точности повторяли мужской. К несчастью, тайну Дуровой перед обществом раскрыл Александр Пушкин.

Дурова написала мемуары, а ее брат показал рукопись Пушкину, который не только оценил слог автора, но и поразился его судьбе. В журнале "Современник" он рассказал правду об Александрове.

«Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное, общее впечатление», - писал Пушкин в письме брату Надежды.

Позже Дурова требовала уничтожить тираж, но Пушкин был непреклонен.