Посудомойка из Казахстана: как она стала музой Диора

Восточная красавица Алла Ильчун выходила на подиум с такими звездами как Марлен Дитрих и Митца Брикар, а Кристиан Диор считал ее своим талисманом. В его Доме моды она работала с самого открытия. Как посудомойка из Казахстана смогла покорить сердце великого кутюрье, расскажет "Рамблер".

Фото: wikimedia.org. wikimedia.org.

Детство

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Алла родилась в семье инженера-железнодорожника в городе Харбин. Ее отец зарабатывал по тем временам довольно неплохие деньги, и смог дать дочери отличное образование.

В первые 25 лет со дня основания станционного городка жизнь его жителей нельзя было назвать сказочной. Власти Японии, СССР и Китая никак не могли решить, к какой стране он относится, поэтому горожанам приходилось мириться с произволом государственных деятелей. Семью Ильчун такое положение вещей не устраивало, и они решили эмигрировать в Париж.

Первыми во Францию были отправлены Алла вместе с мамой. Отец семейства должен был приехать чуть позже, но он был арестован и отправлен в ГУЛАГ.

wikimedia.org

Жизнь за границей

Несмотря на то, что за границей русских эмигранток никто не ждал, а сбережений хватило только на первое время, мать Аллы не хотела сдаваться и возвращаться на родину. Женщина трудилась на нескольких работах, чтобы обеспечить дочь едой и жильем.

Когда Алле исполнилось 18 лет, она устроилась в ресторан посудомойкой. Буквально через несколько месяцев грянула Вторая мировая. Тогда девушка добровольно вступила во французское сопротивление, где она не раз рисковала жизнью.

Счастливый билет

После войны Ильчун все-таки вытащила счастливый билет. Девушка случайно наткнулась на объявление о проходившем кастинге в еще не открытом доме моды начинающего модельера Кристиана Диора.

Она решила попробовать себя в роли манекенщицы, но когда пришла к назначенному времени, в фойе ее встретила только бригада строителей. Алла подумала, что перепутала здания, и вернулась домой. На следующий день ей позвонила секретарша Кристиана, и сообщила о том, что модельер видел Аллу — он был среди работяг, и желает видеть ее на следующих пробах.

С этого момента жизнь восточной красавицы изменилась. Благодаря ей в моду 50-х вошли длинные стрелки и макияж в стиле «кошачий глаз», который популярен по сей день.