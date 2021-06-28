Посудомойка из Казахстана: как она стала музой Диора

Восточная красавица Алла Ильчун выходила на подиум с такими звездами как Марлен Дитрих
и Митца Брикар, а Кристиан Диор
считал ее своим талисманом. В его Доме моды она работала с самого открытия. Как посудомойка из Казахстана смогла покорить сердце великого кутюрье, расскажет "Рамблер".
Фото: wikimedia.org. wikimedia.org.
Детство
Алла родилась в семье инженера-железнодорожника в городе Харбин. Ее отец зарабатывал по тем временам довольно неплохие деньги, и смог дать дочери отличное образование.
В первые 25 лет со дня основания станционного городка жизнь его жителей нельзя было назвать сказочной. Власти Японии, СССР и Китая никак не могли решить, к какой стране он относится, поэтому горожанам приходилось мириться с произволом государственных деятелей. Семью Ильчун такое положение вещей не устраивало, и они решили эмигрировать в Париж.
Первыми во Францию были отправлены Алла вместе с мамой. Отец семейства должен был приехать чуть позже, но он был арестован и отправлен в ГУЛАГ.
Жизнь за границей
Несмотря на то, что за границей русских эмигранток никто не ждал, а сбережений хватило только на первое время, мать Аллы не хотела сдаваться и возвращаться на родину. Женщина трудилась на нескольких работах, чтобы обеспечить дочь едой и жильем.
Когда Алле исполнилось 18 лет, она устроилась в ресторан посудомойкой. Буквально через несколько месяцев грянула Вторая мировая. Тогда девушка добровольно вступила во французское сопротивление, где она не раз рисковала жизнью.
Счастливый билет
После войны Ильчун все-таки вытащила счастливый билет. Девушка случайно наткнулась на объявление о проходившем кастинге в еще не открытом доме моды начинающего модельера Кристиана Диора.
Она решила попробовать себя в роли манекенщицы, но когда пришла к назначенному времени, в фойе ее встретила только бригада строителей. Алла подумала, что перепутала здания, и вернулась домой. На следующий день ей позвонила секретарша Кристиана, и сообщила о том, что модельер видел Аллу — он был среди работяг, и желает видеть ее на следующих пробах.
С этого момента жизнь восточной красавицы изменилась. Благодаря ей в моду 50-х вошли длинные стрелки и макияж в стиле «кошачий глаз», который популярен по сей день.
Модная одежда, которую демонстрировала на себе модель, улетала сразу после окончания показа. Диор верил, что это всё благодаря не только изяществу Аллы, но и тому, что ей по жизни сопутствовала удача. В общей сложности Ильчун проработала у Кристиана 10 лет, пока он не ушел из жизни.