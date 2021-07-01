"За макароны с кетчупом вас будут презирать"

Лана переехала в Италию два года назад по учебе. Она получила стипендию и поехала в Милан, сейчас она работает в агентстве перфоманс маркетинга. "Рамблер" поговорил с Ланой об устройстве жизни в Италии, различии юга и севера, местной еде и мафии.

Фото: Личный архив Ланы Личный архив Ланы

О выборе страны и сложностях жизни за рубежом

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Я изначально планировала пройти магистратуру за рубежом, и где-то в конце 3 курса бакалавриата встал вопрос о выборе программы. Я всегда была очень довольна своим выбором в пользу экономического факультета МГУ , хотелось чего-то более креативного и нестандартного. Программа “Economics & Management in Arts, Culture, Media and Entertainment” (менеджмент так называемых креативных индустрий — изобразительное и исполнительское виды искусства, кино, мода, дизайн, туризм, СМИ и т.д.) итальянской бизнес школы Боккони в Милане показалась идеальным вариантом. Я подготовила все необходимые документы, сдала экзамены, получила стипендию, и в сентябре 2019 уже сидела за партой.

Я знала, что Милан интернациональный, молодежный и живой город, где в принципе все говорят на английском, но понимала, что мне самой будет комфортнее общаться с местными на их родном языке. К тому же, адаптация и дальнейшая интеграция происходит гораздо успешнее, если хотя бы понимать, о чем говорят. Ну и бонусом - знание одного из самых красивых и мелодичных языков мира! Поэтому летом перед отъездом я начала изучать итальянский, слушать музыку, смотреть фильмы, фоловить блогеров, мониторить ютуб — пыталась заранее погрузиться в местную культуру. Это погружение, как показала дальнейшая жизнь в Милане, было одним из лучших решений. Я выбрала жить в общежитии, и здесь я просто поймала счастливый билет — моими соседками оказались 3 итальянки (которые впоследствии стали моими очень близкими подругами), а с одной из них мы даже оказались студентками одной программы. Она, кстати, познакомила меня со всеми своими друзьями, и я начала открывать для себя новое об итальянском образе жизни. Это очень помогло интегрироваться в итальянскую тусовку. Очень важно заставлять себя говорить на языке, даже когда очень лень. Во-первых, так правда можно быстрее освоить язык, а во-вторых, это поможет найти друзей — итальянцы очень бурно и трогательно реагируют на попытки иностранцев говорить на их родном языке.

Вот так сказочно пролетел мой первый семестр. Ну а потом, в феврале 2020, случилось сами знаете что. В период самой большой неизвестности я вернулась домой, но в сентябре все же поехала обратно в Милан. Начинался второй год магистратуры хорошо, мы снова вернулись в университет, но 2 волна не заставила себя долго ждать, однако я решила “переждать” уже в Милане.

Личный архив Ланы

Спустя долгое время нахождения за рубежом начинаешь безумно тосковать по своим родным, но и банально по русской речи вокруг. По каким-то привычным и понятным только нам вещам, а таких очень и очень много. Вот эта тоска и была самым сложным моментом за все время.

Об итальянском менталитете, еде и мафиози

Стереотипов об итальянцах вагон и целая тележка. Здесь очень важно различать между югом и севером. То, что они друг друга ненавидят — неправда. То, что на юге Италии все мафиози — тоже. Однако то, что они разные — да. Южане более теплые, открытые, шумные, с душой нараспашку. У меня практически все друзья южане. Думаю, тот факт, что я грузинка по происхождению, сыграл свою роль в том, что у нас случился такой сильный коннект. Итальянцы с юга мне понятны, мы говорим на одном языке, и я не об итальянском/русском/английском. У грузин с южными итальянцами во многих моментах схож культурный код — если семья, то большая и любящая, если свадьба, то на миллион человек, если застолье, то стол будет валиться от еды, если смеяться и разговаривать, то очень громко, ну и жестикулировать, конечно же. Северяне однозначно более сдержанные. Кстати, раз уже заговорила о регионах - во многих есть свои диалекты, мои фавориты - очень колоритные сицилийский и неаполитанский.

Личный архив Ланы

Что же касается кухни и правил вокруг еды, то здесь, я думаю, можно написать целое руководство по применению, и будет оно потолще четырех томов “Войны и мира”. Начну с того, что в целом считаю итальянский образ питания очень здоровым — в их диете много свежих овощей, сыра, мяса, фруrтов, морепродуктов. Еще один важный момент - они не кусочничают в течение дня. Завтрак, обед и ужин действительно по расписанию.

Итальянцы правда едят много пасты, но это паста из твердых сортов пшеницы, и готовят они ее очень часто с овощами и морепродуктами, что делает прием пищи вполне полезным и насыщенным. Что меня поразило больше всего, так это печеньки с кофе на завтрак. Печеньки. Понимаете, да? Слопал печеньку, запил кофе и пошел! Для меня после овсянок, сырников, тостов и яичниц на завтрак это было умунепостижимо, я не понимала, как они функционируют до обеда с 5 печеньками в животе. А мои соседки, в свою очередь, раскрывали глаза по 2 евро на мою утреннюю овсянку. Через год мне все-таки удалось влюбить их в кашу, мое величайшее достижение за все это время. А я, кстати, поняла, что можно не готовить на завтрак и просто поглощать печеньки, которые я к тому же еще и обожаю, и привыкла. Дожить до обеда можно — проверено на опыте.

Точность рецепта и сочетание разных продуктов крайне важны. На пиццу с соком, скорее всего, вам никто ничего не скажет (обычно пьют с колой или водой, конечно), но вот сыр в пасте с морепродуктами вам не простят. Ну а за макароны с кетчупом вас будут презирать. Шучу, конечно, но они действительно очень ревностно относятся к своим рецептам. Жители разных регионов часто эмоционально спорят из-за способа приготовления какого-то блюда, а еще одно и то же наименование может в разных регионах означать разные вещи. Итальянцы даже за едой могут говорить о еде. И за обедом планировать ужин. Встречи с друзьями обычно тоже строятся вокруг еды — вы встречаетесь вместе пообедать, поужинать, ну или же выпить кофе или на аперитив. При этом итальянцы в основной массе стройные, без избыточного веса. Секрет, опять же, в медитеранской диете. Итальянцы питаются осознанно, им важно качество продуктов, их происхождение. Фастфуд вообще не популярен и никому не интересен особо. Многие занимаются спортом, двигаются. Я часто на улицах Милана встречала по вечерам бегающих людей совершенно разных возрастов. Кстати, в Италии средняя продолжительность жизни 83 года!

Личный архив Ланы

Кофейная культура в Италии тоже особенная, совершенно не похожа на российскую. Если у нас принято собираться за чашечкой кофе, сидеть и болтать часами, уплетая десертики, то в Италии все совсем не так. Люди заходят в бар, выпивают, часто стоя, за секунду чашечку крепкого эспрессо и уходят. Кофе с утра (часто это капучино, его после примерно 11 уже не пьют), кофе после обеда, кофе во время перерывов - это ритуал, абсолютно неотъемлемая часть жизни. В моем университете на каждом шагу стояли кофемашины, и у каждой во время перерывов между парами были огроменные очереди.

Еще один распространенный стереотип — каждый второй в Италии мафиози. Это, конечно, далеко не так, однако всем прекрасно известно, что мафия существует. Для иностранцев эта тема может звучать забавно, захватывающе, но на самом деле это очень грустная история. В повседневной обычной жизни присутствие мафии незаметно невооруженным глазом, конечно же, но в реальности это очень опасная болячка общества, которая глубоко проросла корнями и влияет на все сферы жизни населения. Многие фильмы романтизируют образ мафии, но я все же считаю это не очень правильным. Кому тема интересна, советую посмотреть “Изумительный”, “Это было летом”, “Предатель”, “Гоморра”, “Сто шагов”.

Об отношении к русским и итальянской Dolce Vita

К русским относятся отлично. Во всяком случае, я никакого предвзятого отношения не почувствовала никогда и ни от кого. Было бы странно, по правде говоря, если бы было как-то по-другому по отношению к кому бы то ни было в принципе. Самые частые вопросы про Путина и про погоду. Шутки про водку и “тебе не может быть холодно, ты же из России” — святое.

Может прозвучит банально, но для меня Dolce Vita — это способность находить счастье в очень простых моментах жизни. Остановиться в бешеной суете и понять, что тебе вообще дорого (а остановиться придется, итальянцы очень часто опаздывают!!). Чашечка ароматного эспрессо с утра. Разговоры о важном и не очень за бокалом вина с близкими людьми. Красивые, изнутри и снаружи, люди.

Личный архив Ланы

А еще я учусь у итальянцев умению по-настоящему отдыхать. Они как никто умеют наслаждаться моментом, здесь и сейчас.

О поиске работы и ценах

В целом без знания итальянского работу найти не очень просто, но возможно. Зависит от области, в которой вы работаете. После окончания моего университета работу найти достаточно легко, я начала поиски еще в начале 2 курса, в октябре 2020, и смогла устроиться в начале декабря, в агентство диджитал маркетинга в Милане. Я работаю на английском, и у нас достаточно много не итальянцев в компании.

Если говорить о ценах, то на юге все дешевле, чем на севере. Я буду говорить про Милан (он на севере). Еда в супермаркете стоит примерно столько же, сколько и в Москве. Что-то подороже, что-то даже и дешевле. В целом итальянские продукты славятся невероятным вкусом и качеством, и выбор действительно богатейший, вкуснейший и свежайший.

Проезд на один раз стоит 2 евро, на месяц около 20 евро, однако месячный покупать, на мой взгляд, не стоит — после московских просторов, в Милане все кажется на расстоянии вытянутой руки. Мы с друзьями практически везде добирались пешком, реже на такси. Такси, кстати, очень дорогое по сравнению с Москвой, прям роскошь. Многие передвигаются на велосипедах и мотоциклах/мопедах. Аренда комнаты в Милане в неплохом районе в среднем от 650 евро, а дальше уже зависит от вашего бюджета. В более отдаленных районах можно и дешевле найти, конечно. Пообедать меньше, чем на 20 евро в среднем, вы скорее всего не сможете. Чтобы наесться от души, поезжайте на юг!

Личный архив Ланы

Рандомный факт о Милане, но этот город — рай для собачников. Собачек здесь очень любят, часто берут с собой на завтраки и обеды. Концентрация четвероногих друзей на квадратный километр зашкаливает, что не может не радовать!