Как Нуреев «раздел» артистов балета

Самый известный советский «невозвращенец» совершил отчаянный прыжок вперед — к свободе — и не ошибся. Рудольф Нуреев заставил говорить о себе не только Советский Союз, но и весь мир. «Рамблер» рассказывает, как Нуреев сбежал от всесильного КГБ и перевернул представления о мужском балете.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Не благодаря, а вопреки

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С самого начала отец не поддерживал увлечение сына танцами. Мальчик должен был получить хорошую мужскую профессию, которая позволила бы прокормить большую семью. Но несмотря на запреты и осуждение отца Рудольф продолжал заниматься. Его наставница убедила его поехать из Уфы в Ленинград, чтобы продолжить обучение уже там. Вообще-то мальчиков в хореографическое училище принимали с 12 лет, Рудольфу же было 17, и все же его взяли. Причем его педагог разрешил подростку пожить у себя. В общежитии он не смог ужиться с однокурсниками — над ним постоянно издевались из-за большой разницы в возрасте. Несмотря ни на что он завершил обучение и был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова.

Прыжок в свободу

Рудольф Нуреев обрел немало поклонников, его даже пригшали на дачу к Хрущеву в числе других артистов, но тем не менее за ним уже тогда начали следить и на зарубежные гастроли отпускали неохотно. В 1961 году Нурееву улыбнулась удача, и он не упустил свой шанс.

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Кировский балет выступал в Париже. Но после спектаклей Нуреев не торопился в свой номер, а гулял где хотел, активно знакомился с французами, влюблялся, вел совершенно непринужденный образ жизни, противоречащий советским представлениям о морали и нравственности.

Сотрудникам КГБ, приставленным к артистам, не понравилось такое своеволие, и по надуманному предлогу Нуреева вызвали обратно в Советский Союз. На родине его, вероятнее всего, ждал суд. Но прямо в аэропорту он обратился к французским полицейским и попросил о политическом убежище. Существует легенда о том, что Нурееву пришлось буквально убегать от кгбшников и в последний момент он совершил невероятный прыжок, приземлившись в руки полицейских, которые его ждали.

Прорыв в балете

Побег из СССР для Нуреева стал огромным скачком вперёд - никто не танцевал столько, сколько танцевал он. Благодаря Нурееву мужские партии в балете стали такими же значимыми, как и женские.

Если раньше мужская роль заключалась в основном в том, чтобы быть фоном для балерины и делать красивые поддержки, то с приходом Нуреева мужчину стало видно на сцене, причём как никогда до этого. Нуреев ввёл моду на укорочённые колеты (камзолы), которые плотно обтягивали торс , подчёркивали талию и перестали скрывать бёдра и ягодицы.

Мужское тело может быть таким же красивым, как и женское, и Нуреев первым начал показывать это в танце. До него мужчины выходили на сцену в гораздо более скромных костюмах.

Сказочное богатство