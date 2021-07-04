Бандит и король сыска: как это возможно

Мог стать маршалом, если бы не слишком любил женщин и дуэли. Так говорил о себе знаменитый преступник и успешный детектив Эжен Франсуа Видок. "Рамблер" выяснил, как прожженный негодяй смог стать лучшим в деле сыска.

Фото: Кадр из фильма "Видок" Кадр из фильма "Видок"

Кто не рискует

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Эжен Франсуа Видок родился в семье добропорядочного пекаря и мог бы пойти по его стопам, но сложилось все иначе. Когда мальчик подрос, отец начал его привлекать к труду. Эжен Франсуа носил хлеб клиентам, но нередко часть денег тратил сначала на сладости, а затем на выпивку и женщин. Он водил дружбу с жуликами всех мастей, играл в карты и вел самый предосудительный образ жизни.

Однажды он украл из дома все серебро, продал его, а на вырученные деньги задумал сбежать в Америку, но быстро все прокутил в порту и в буквальном смысле остался без штанов. Позже он примкнул к бродячему цирку, затем стал помощником кукольника, но при первой возможности сбежал домой.

Однако на месте усидеть не мог, он продолжил пить кутить и волочиться за женщинами, а в 1791 году ушел на фронт добровольцем. Там он попал в плен к австрийцам, откуда благополучно сбежал. Не без приключений Видок снова оказался в Лилле, где влюбился, подрался с соперником и угодил в тюрьму, но и тут ему помогли сбежать.

Видок менял много имен и обличий, не однажды попадал за решетку, но всякий раз ему везло, и он ухитрялся улизнуть прямо из-под носа стражников.

Он заслужил большое уважение в криминалной среде, а за фантастическую способность сбегать из самых страшных тюрем его стали называть королем риска.

Разворот на 180

Снова попав в тюрьму, на этот раз в Париже, Видок обратился к префекту Первого отделения полиции мсье Анри с предложением о сотрудничестве. А чтобы подтвердить серьезность своих намерений, сдал участников крупного ограбления, которое должно было вот-вот произойти. Так, Видок стал тайным агентом полиции, а затем возглавил сыскную бригаду. За ним открыли охоту его бывшие подельники. Но Эжен Франсуа не боялся ничего и мастерски уходил от любых преследователей.

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За время работы Видок и его команда расскрыли массу преступлений и арестовали многих воров и убийц. Видок по праву заслужил звание короля сыска. Но в 1827 году, когда на место мсье Анри пришел другой, Видоку пришлось подать в отставку. Пенсию ему, как бывшему каторжнику, выплачивать никто не стал.

Писательский дар

Видок не нашел ничего лучше, ем взять и описать свои приключения. Он выпустил с десяток книг и неплохо заработал.

В первой книге — "Записках Видока" — он рассказал о своей жизни. Автобиографию перевели на восемь языков, в том числе русский. Книга стала мировым бестселлером.

Затем последовали другие, не менее успешные, — "Словарь воровского арго", "Воры, психология их нравов и языка" и так далее.

Частный детектив

В 1833 году Эжен Франсуа Видок открыл свое собственное Бюро расследований, которое стало первым частным детективным агентством. Он не только раскрывал уголовные преступления, но и проверял коммерческие организации, а также помогал следить за неверными женами и мужьями.

Полиция поначалу пыталась ему мешать, у него проводили обыски, забирали документы, но гениальный Видок помнил все и никак не страдал от изъятия бумаг. Он работал, пока не умер в 1857 году.