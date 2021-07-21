Почему Ельцин считал, что в нем течет царская кровь

Однако главным признаком аристократического происхождения Борис Ельцин называл размер своей ноги. По крайней мере так утверждает Александр Костин
, автор книги «Заговор Горбачева и Ельцина: кто стоял за хозяевами Кремля?». Тот же Костин отмечает, что рост Ельцина составлял 186 сантиметров, но при этом он носил обувь довольно скромного для такого высокого мужчины 41-го размера. Костин уверяет, что Борис Николаевич по этому поводу не переживал, а, напротив, считал, что у него благородное происхождение. Ельцин в этом плане даже сравнивал себя с Петром Великим, который, как известно, при росте 209 сантиметров имел 38-й размер ноги.