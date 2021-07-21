Почему Ельцин считал, что в нем течет царская кровь

Царь Борис

Аристократ во всех отношениях

Даже некоторые болезни, которые обнаружили у Бориса Ельцина в период его президентства, оказались «благородными». Так, тот же Александр Коржаков в своих мемуарах «Ближний круг царя Бориса», вспоминал, что водка появилась в рационе Ельцина только после того, как врачи диагностировали у него подагру. Тогда Ельцин позвал к себе Коржакова и объявил о том, что «дворянская болезнь» развивается лишь у тех, кто употребляет вино, шампанское и коньяк, а вот любителей водки недуг обходит стороной. «Меняем нашу ориентацию» — заявил Ельцин и переключился с перечисленных напитков на более привычную простому человеку водку.