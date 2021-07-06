Что случилось с прототипом героя «Тихого Дона»

После публикации первой части «Тихого Дона» в журнале «Октябрь», его автора, молодого Михаила Шолохова , засыпали письмами с вопросом, был ли прототип у героя романа Григория Мелехова? Автор отмалчивался и только в 1964 году при вручении Нобелевской премии признался, что реальный Гришка существовал, но его имени так и не назвал. Выяснить личность удалось исследователям творчества писателя.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Прообразом Григория Мелехова был казак с хутора Базки, которого звали Харлампий Ермаков. Как и книжный Гришка, его бабкой была турчанка, которую дед привел с похода. За горячий нрав и смуглую внешность соседи называли семью Ермаковых как и Мелеховых «турками». Прожил Харлампий 36 лет, из них 10 лет он находился на войне. Эпоха Гражданской войны сложное неоднозначное время, такой же была и судьба казака Ермакова.

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В Первую мировую Харлампий отличился, как смелый солдат и лихой рубака, за что получил всех четырех Георгиев. Во время войны он был контужен и ранен 14 раз. Начало Гражданской войны казак встречает в чине хорунжего, и по ранению оказывается в станице Каминской.

Как и книжный Гришка, Харлампий принимает революцию и присоединяется к революционным казакам Федора Подтелкова. Во время боя с казаками Чернецова Ермаков ссорится с командиром из-за порубленных пленных и по ранению отбывает в станицу Вешенскую. Когда в марте 1919 года вспыхивает «Вешенское восстание», Ермаков присоединяется к нему.

Причина, которая изменила политические воззрения казака Харлампия – террор развернутый большевиками на Дону, производимый согласно приказу Свердлова по «расказачиванию», от 24 января 1919 года. Во время отступления «белых» от Москвы Ермаков уже есаул. После череды поражений и бегства командования за границу, Харлампий отказывается эмигрировать. Он со своими людьми сдается в плен и переходит на сторону «красных».

Воюет Ермаков с Врангелем и белополяками в 1-й Конной армии. Легендарный Буденный помнил казака Ермакова и говорил, что тот был одним из лучших рубак. Как видим, судьба донского казака Харлампия полностью соответствует жизненным этапам Григория Мелехова.

Молодой Михаил Шолохов, будучи уже относительно известным на Дону писателем, часто заезжал на хутор Базки к своему знакомому Федору. Во время вечерних посиделок Шолохов знакомится с соседом своего друга Харлампием Ермаковым. В частных беседах писатель и узнает детали жизни казака – о турецкой крови, конфликте с Подтелковым, который чуть не закончился его расстрелом, метании между красной и белой стороной.

Дочь Ермакова Пелагея Шевченко, вспоминала, что Шолохов часто посещал их семью и подолгу разговаривал с отцом. Все сказанное дотошный Шолохов записывал. Первые главы своего романа молодой писатель вслух прочитывал Ермакову, а тот слушал и при необходимости вносил коррективы. Сошлись два так непохожих друг на друга человека на фоне любви к Дону и непонимания политики, проводимой властью в отношении казаков.

После публикации романа в 1928 году один из высших милицейских чинов прошипел в сторону Шолохова – «да ты Мишка контрик». Считается, что молодого писателя и его эпопею спас Сталин. В романе правдоподобно показаны ошибки политики «расказачивания», которую инициировал враг Сталина Яков Свердлов

За свою бурную жизнь донской казак Харлампий 5 лет служил царю, полтора года белому движению и 3 года в Красной армии. Более двух лет Ермаков провел в советских тюрьмах. В январе 1923 года прототип Мелехова уволен из армии и отправлен в отпуск как бывший «белый». 23 февраля того же года он был арестован по обвинению в организации «Вешенского восстания».

Следствие опиралось на доносы, в которых значилось, что Ермаков имея огромный авторитет среди казаков, открыто насмехается над советской властью. Станичники написали коллективное ходатайство на его защиту и вспоминали, как Харлампий не дал расстрелять красноармейцев.

Ермакова отпустили на поруки, а в мае 1925 года дело закрыли. Харлампий устроился в станичный Совет и частенько захаживал к родителям Михаила Шолохова. Они вспоминали, что во двор Ермаков попадал, перепрыгивая забор верхом на коне. Этот эпизод хорошо характеризует характер казака. В январе 1927 года новый арест по тому же обвинению, а 17 июня казак Ермаков расстрелян.

Михаил Шолохов не забывал семью Ермаковых. Он приезжал к ним домой подолгу общался с Пелагеей, а сыну Харлампия Иосифу, который, как и отец, очень любил лошадей помог устроиться на конезавод.

В 1980 году в станице Вешенской произошло ЧП. На берегу Дона неизвестный установил памятник весом в 90 килограмм. На нем была табличка с надписью «Прототипу главного героя «Тихого Дона», лихому рубаке и отчаянно храброму человеку. 1893 - 1927 гг.». Поставил монумент простой советский рабочий из Нижнего Новгорода, Иван Калеганов.