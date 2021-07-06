Ими восхищался мир: великие русские балерины

Советская и российская балерина родилась в Москве. В 1937 году арестовали ее отца, художественного деятеля и генерального консула СССР на острове Шпицберген. Мать, советскую актрису немного кино, в начале марта 1938 года выслали в Казахстан в лагерь жен изменников Родины вместе с грудным ребенком. Чтобы Майю
не отдали в детский дом, ее удочерила тетя по материнской линии — солистка Большого театра Суламифь Мессерер
. Она и познакомила девочку с балетом: помогала ставить ей номера, придумала выход балерины спиной к публике, а также добилась того, чтобы Майю приняли в хореографическое училище в 7 лет и 8 месяцев (остальных детей принимали с 8 лет).