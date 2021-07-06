Ими восхищался мир: великие русские балерины

Классический балет давно стал визитной карточкой русского искусства. Его репутации на Западе способствовали талантливые режиссеры-постановщики и композиторы, а также балерины, чьим мастерством и пластикой восхищался весь мир. «Рамблер» рассказывает о трех великих балеринах, чьи имена вошли в историю мирового балета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Анна Павлова

Будущая легенда балета родилась в Петербурге. В 10 лет Павлова поступила в Императорское театральное училище, а в 1899 году девушку приняли в труппу Мариинского театра. Анна, в отличие от большинства молодых танцовщиц, миновала кардебалет и сразу стала получать большие и ответственные партии.

Именно Павлова поспособствовала популярности русского балета на Западе, став лицом дягилевских «Русских сезонов» 1909 года. Замершая в движении Павлова на афиша работы В.Серова стала одним из вечных символов театральной антрепризы. После начала Первой мировой войны Павлова переехала в Великобританию и гастролировала с труппой, влюбляя в балет весь мир. «Умирающий лебедь» в исполнении Павловой стал одним из эталонов русской балетной школы.

Галина Уланова

Галина родилась в балетной семье: отец выступал и работал режиссером, мать преподавала балетное мастерство. В 9 лет Уланову приняли в Петроградское театральное училище. Первые выступления приковали к ней внимание критиков, а в 1929 году двадцатилетняя Галина исполнила роль Одетты в «Лебедином озере» П. Чайковского.

Уланова стала символом русского балета в мире, примером для подражания и источником вдохновения. Балерина выступала в множестве стран: Китае, Австрии, Италии, Франции, Англии, США. Мировую известность ей принесли гастроли Большого театра 1956 года в Лондоне, где она танцевала партии Жизель и Джульетты. По мнению критиков, подобного триумфа они не видели со времен Анны Павловой. Во время Великой отечественной войны балерина танцевала в госпиталях для раненых. Медсестры и солдаты в течение многих лет писали ей письма с благодарностями: сила искусства помогала им найти смысл в жизни.

Майя Плисецкая

Советская и российская балерина родилась в Москве. В 1937 году арестовали ее отца, художественного деятеля и генерального консула СССР на острове Шпицберген. Мать, советскую актрису немного кино, в начале марта 1938 года выслали в Казахстан в лагерь жен изменников Родины вместе с грудным ребенком. Чтобы Майю не отдали в детский дом, ее удочерила тетя по материнской линии — солистка Большого театра Суламифь Мессерер . Она и познакомила девочку с балетом: помогала ставить ей номера, придумала выход балерины спиной к публике, а также добилась того, чтобы Майю приняли в хореографическое училище в 7 лет и 8 месяцев (остальных детей принимали с 8 лет).