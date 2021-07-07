За что хотели посадить сына Леонида Быкова

Жизнь знаменитого режиссёра и актёра Леонида Быкова никогда не была простой: военное детство, долгий путь к признанию, борьба с чиновниками, заболевание сердца. Немало хлопот доставлял Быкову и сын Олесь. Он постоянно попадал в какие-то передряги и не раз лечился в психиатрических клиниках.

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Диагноз

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Леонид Быков был женат всего один раз. Он прожил с Тамарой Константиновной (в девичестве Кравченко) до конца своих дней. Супруга Быкова в свое время тоже грезила о сцене. Леонид и Тамара даже учились в одном театральном вузе. Однако мечтам девушки не суждено было сбыться. Еще в молодости у Тамары диагностировали психическое заболевание. С возрастом недуг только прогрессировал. Хотя некоторые из тех, кто был близко знаком с Кравченко, утверждали, что жена режиссера просто выбрала вместо карьеры семью.

Как бы то ни было, в браке Тамара родила двоих детей. В 1956 году на свет появился Олесь (по некоторым данным Алексей или Александр), а еще через 2 года – Марьяна. В детстве ни сын, ни дочь ничем не отличались от своих сверстников. Проблемы с Олесем начались после его совершеннолетия, а точнее во время его службы в армии. Тогда он впервые оказался в психиатрической больнице, откуда после лечения и отправился домой. По признаниям близких, незадолго до госпитализации Олесь повздорил с кем-то из командного состава своей части.

Преступление и снова клиника

С возвращением домой злоключения Олеся не закончились. С диагнозом «шизофрения», который поставили ему психиатры, Быков-младший никак не мог устроиться на работу. Его не брали даже разнорабочим. В конце концов Леонид Федорович взял сына к себе на съемочную площадку, но и из этого ничего не вышло.

Однажды Олесь оказался в поле зрения правоохранительных органов . Он вместе со своими приятелями пытался ограбить магазин. Тогда Быков, благодаря связям, смог уберечь Олеся от тюрьмы. Правда, молодому человеку снова пришлось отправиться на лечение в психиатрическую клинику. После этого Леонид Быков сам очутился на больничной койке: у него произошел второй инфаркт.

Эмиграция

Как известно, Леонид Быков погиб в 1979 году. После смерти отца Олесь решил уехать из СССР. Он не единожды подавал документы на эмиграцию, но ему всякий раз отказывали. В 1989 году, потеряв надежду когда-либо уехать, Олесь приехал в Москву и возле одной из крупнейших столичных гостиниц встал с плакатом с надписью « Коммунисты , я не хочу с вами жить!». Его тут же арестовали, а меньше чем через неделю отправили обратно в Киев.