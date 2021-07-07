Кто такие TAOSistы и чему стоит у них поучиться

Наступило уникальное время, когда старые ценности мира уходят в прошлое, а на смену им приходят новые, отвечающие современным реалиям. На стыке эпох всегда появляются свежие идеи и переосмысливаются прежние.

Мы вместе с Volkswagen решили спросить у читателей «Рамблера»*, что они думают о философском течении под названием TAOSism , и узнать, какие важные привычки нужно перенять у его последователей, чтобы открыть новые возможности.

Почему Volkswagen? Потому что это гигантский автоконцерн, который опережает время и задает тренды. При создании новых моделей производитель в первую очередь думает о человеке и его потребностях, стараясь превзойти ожидания и выйти за рамки привычного. Volkswagen внедряет передовые технологии, чтобы сделать жизнь максимально комфортной.

Итак, главный постулат TAOSism — будь разным, пробуй новое, проявляй себя с разных сторон, не ограничивайся одной ролью. К любым, а особенно желанным изменениям в жизни нужно быть готовым, и перемены, конечно же, важно начинать с самого себя. TAOSistы предпочитают не жаловаться, а действовать, ведь лучшее время для воплощения самых смелых идей и желаний — сейчас, и оно не ждет.

Такой подход разделяют больше половины опрошенных, принявших участие в исследовании «Рамблера». Они считают свою жизнь прекрасной и удивительной. Еще треть респондентов признали жалобу одним из способов мобилизовать себя на ударный труд. А вот людей, жалующихся на жизнь, — меньшинство. TAOSistы — это люди с активной жизненной позицией, что близко большинству опрошенных.

Бесстрашие — еще одно важное качество, которое необходимо воспитывать в себе последователям TAOSismа. Это смелые люди, они могут позволить себе выглядеть, думать и жить как угодно и при этом не бояться осуждения окружающих. Эта ценность близка большинству респондентов, которые отметили, что их мало волнует мнение других людей. Они уверены в себе и не нуждаются в оценке. Любому человеку важно знать, на что он способен, и не бояться выходить за рамки, чтобы найти свое призвание и раскрыть свой потенциал.

Быть открытым миру, везде искать новые возможности, развивать себя и свои таланты — для TAOSistа эти слова не пустой звук, а руководство к действию. Поэтому они охотно учатся новому и много путешествуют. С ними согласны треть участников опроса, которые с удовольствием тратят деньги на обучение и путешествия. Остальные предпочтут потратить деньги на подарки близким или самим себе.

К слову, поездки в другие города и страны считаются одной из форм обучения, причем очень эффективной. Конечно, есть те, кто несколько пренебрегает путешествиями. Настоящие TAOSistы же всегда найдут чем заняться, где бы они не находились — в своей любимой гостиной или на острове посреди океана — им не бывает скучно. Так, регулярными путешествиями могут похвастаться три четверти опрошенных.

Последователи этого учения превыше всего ставят свободу и возможность самому рулить своей жизнью. Для них автомобиль становится еще одной степенью свободы, а вождение приносит только удовольствие. Среди участников опроса почти половина признались, что вообще не представляют себя без руля. Любимый автомобиль отражает индивидуальность своего владельца и становится незаменимым помощником в самых разных увлечениях, при этом обеспечивая безопасность и комфорт для семьи и друзей.

Остальные отмечают, что обладание машиной накладывает большую ответственность, поэтому нужно выбирать автомобиль, оснащенный как пассивными, так и активными системами безопасности, которые помогут водителю контролировать ситуацию на дороге при различных маневрах и парковаться, а также проинформируют об усталости.

Для TAOSistов важна самореализация, они умеют широко смотреть на мир и видят новые возможности там, где для других стоят рамки. TAOSistы счастливы, что они получили профессию мечты, приносят пользу людям и любят свое дело.

Более половины опрошенных стараются регулярно откладывать часть заработка и гордятся тем, что сумели создать хорошую финансовую подушку и продолжают ее пополнять. Последователи TAOSismа заранее заботятся о своем будущем и не пытаются сэкономить на качестве, комфорте или красоте.

TAOSistы щедры, однако трезво оценивают качество сервиса и разумно распоряжаются деньгами. Они оставляют чаевые людям, которые оказывают им услуги, — заправщикам, официантам, курьерам. А кроме того, регулярно выделяют определенные суммы на благотворительность. Так же поступает треть опрошенных. Остальные же помогают нуждающимся от случая к случаю или же тщательно проверяют, кому переводят средства.

Доверие — еще один важный принцип TAOSismа. Доверять нужно самому себе, окружающим людям и миру в целом. Если такой привычки нет, то энергия будет уходить на тревогу и бесконечные проверки всего и вся. TAOSistы готовы поручить необходимые дела другому человеку и будут рады за это заплатить. Они активно используют сервисы доставки, привлекают помощников по хозяйству, например, сделать уборку, помыть окна, погладить белье, сходить на почту, заказать продукты, найти билеты, записать к врачу — это экономит время и силы и позволяет заниматься только тем, что действительно важно. Две трети респондентов делегируют дела и регулярно привлекают помощников.

Пока одни занимаются рутиной и не видят способа вырваться из замкнутого круга, другие ищут возможности и находят их. TAOSistы не упускают шанса научиться чему-то новому и активно всем интересуются. Например, около половины опрошенных заинтересованы в теме инвестиций, ведь это отличный финансовый инструмент, позволяющий сохранить и преумножить свои доходы.

TAOSism— это порядок во всем: в голове, во внешнем виде, в собственном доме и даже… в хаосе. Приверженцы этого учения умеют для каждой вещи найти свое место, причем кому-то организация пространства может показаться неожиданной, но TAOSistы в нем прекрасно ориентируются. Они легко расстаются со старыми, ненужными вещами, для них нет проблемы найти что-то у себя дома, они точно знают, где и что лежит. Большинство респондентов не любят копить хлам и регулярно расстаются с давно ненужными вещами.

Особый акцент TAOSism делает на физическом состоянии человека, регулярные упражнения позволяют привести в порядок не только тело, но и мысли. Сначала нужно позаботиться о себе, чтобы иметь возможности и силы помочь близким. Больше половины опрошенных уделяют время физическим упражнениям, остальные же признают их важность, но пока только собираются приступить к тренировкам. Телесная красота во многом зависит от питания, неслучайно говорят — ты то, что ты ешь. TAOSist из уважения к себе и своему телу не будет есть впопыхах, он непременно найдет время замедлиться, приготовить еду и красиво подать на стол, чтобы оценить не только вкус, но и вид готового блюда. Почти 80 процентов участников опроса обращают внимание на содержимое своей тарелки.

Прогулки — еще один источник энергии для TAOSistа. Свежий воздух и природа хороши в любую погоду. Это признают все участники опроса, причем четверть респондентов предпочтут пешую прогулку, еще треть не забудут взять с собой книгу, а остальные полистают ленты соцсетей, сидя на лавочке в ближайшем парке.

Обязательно должно оставаться время на личные увлечения, TAOSism учит никогда не останавливаться в своем развитии. TAOSistы реализуют себя не только в работе, но и в хобби, они не живут в одной роли, а проявляют себя с разных сторон. Большинство участников опроса не забывают о своих детских увлечениях и не боятся пробовать новое, как настоящие TAOSistы. Пение, рисование, лепка глиняных кашпо, верховая езда, полеты на параплане – список можно продолжать бесконечно.

Изменить свою жизнь в один миг вряд ли получится, но для чудес не нужна волшебная палочка, достаточно веры в себя и неустанной работы. Начните внедрять в свой быт привычки TAOSistов, и перемены к лучшему не заставят себя ждать. Найти единомышленников и узнать, как они живут, можно по хештэгам #яРазный #ВнеРамок #яTAOSist.

Volkswagen разделяет ценности TAOSismа и, предвосхищая ожидания своих клиентов, представляет кроссовер TAOS . Новый Volkswagen Taos оценят неунывающие люди с активной жизненной позицией, которые точно знают, чего хотят, не боятся быть разными и смело идут к своим целям, раздвигая рамки привычного.