Как санитарка-морпех уничтожила 90 самураев

Мария Цуканова – единственная женщина – Герой Советского Союза в войне с Японией в 1945 году.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Стремление служить Отечеству

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В сборнике Г. Судакова «Героини войны: Очерки о женщинах – Героях Советского Союза» (1963 год) о будущей героине сведения скудны: деревенская девчушка, на момент начала Великой Отечественной войны – 17 лет; неоднократно безрезультатно просилась на фронт. Служила телеграфисткой, санитаркой. В Иркутске работала на заводе по производству мин, одновременно обучаясь на курсах медсестер.

По словам ее племянника Владимира Сиднева, тетя всячески пыталась попасть на войну с гитлеровцами, даже приписывала себе возраст (годов недоставало). Но случилось повоевать только с японцами.

В 1942 году Маша Цуканова была зачислена в ВМФ и направлена на Тихоокеанский флот, в артиллерийский дивизион, где ее обучили на связиста, затем, во время службы в батареях, Мария освоила специальность дальномерщика. В 1944 году Мария Цуканова окончила школу военных санитарных инструкторов и ее зачислили в отдельный батальон морской пехоты, который участвовал в советско-японской войне 1945 года.

Ее подвиг

В очерке «Мария Цуканова» книги «Героини войны: Очерки о женщинах – Героях Советского Союза» говорится, что отважный ефрейтор-санинструктор в августе 1945 года при освобождении корейского порта Сейсин эвакуировала с поля боя свыше 50 бойцов и командиров РККА. При этом девушку ранило в плечо, но Цуканова осталась на позициях своей роты. Она, вместе с другими бойцами своего подразделения, прикрывала отступление основных сил, поражая автоматным огнем наступающего противника и одновременно перевязывая раненых товарищей. Девушку снова ранило, она потеряла сознание.

Детали подвига Марии Цукановой малоизвестны. Но, по сохранившимся сведениям, она, обороняя занятую морскими пехотинцами сопку, уложила автоматным огнем до 90 атакующих японцев. Когда противник высоту взял, раненую Цуканову жестоко пытали. После того как советские морпехи отбили сопку, они нашли там изуродованный труп 20-летней Марии.

Посмертная честь

Спустя месяц Марию Цуканову удостоили звания Героя Советского Союза (посмертно). Она навечно осталась единственной женщиной, получившей это звание в войне СССР с Японией.