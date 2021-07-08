Чем был известен президент Гаити

7 июля неизвестные убили президента Гаити. Его жена попала в больницу с ранениями, прислуга была связана, а дети спрятались в одной из комнат. Жовенель Моиз руководил страной с 2017 года. "Рамблер" рассказывает, чем он был известен.

Бизнес и начало политическогопути

Моиз родился в семье фермера и швеи, получил образование и занялся бизнесом. В 1996 году он основал свою первую компанию JOMAR Auto Parts. Помимо бизнеса Моиз имел плантацию бананов, а также занимался водным хозяйством.

В политику он пришел в 2004 году, когда стал членом Палаты Торговли и Промышленности одного из департаментов Гаити. Там он продолжал заниматься развитием сельского хозяйства и дослужился до генерального секретаря Палаты торговли и промышленности Гаити.

Скандал с фальсификацией выборов и повторное голосование

В 2015 году действующий президент Гаити Мишель Мартейи назначил Моиза кандидатом от собственной партии для участия в президентских выборах. Мартейи не мог назначитьсебя и выбрал преемника. Первый тур состоялся в октябре 2015 года. Моиз занял первое место с 32,8 % голосов. Кандидатам предстоял второй тур в декабре, но Моиза обвинили в фальсификации выборов. В стране начались протесты, а глава государства назначил комиссию для расследования результатов выборов.

В итоге комиссия выявила нарушения и решила провести повторное голосование. На повторных выборах Моиз набрал еще больше голосов и победил с результатом в 55,7 %. При этом явка на выборах была очень низкой и составила всего 21%.

Президентское правление

Низкая явка, обвинения в фальсификации и диктатуре сделали правление Моиза непростым.

Гаити является одной из самых экономически нестабильных и бедных стран. Экономика государства была в упадке до пандемии, а COVID-19 ухудшил бедственное положение. По некоторым данным, 60% населения живет в бедности, а десятки тысяч детей страдают от недоедания.

Моиза обвиняли в попытках установить диктатуру, так как в 2020 году президент распустил парламент и начал править страной напрямую, несмотря на запрет конституции. Недовольство граждан росло, Моиза просили провести выборы, но и здесь возник конфликт. По мнению президента, так как фактически он начал править в 2017 году, то новые выборы должны были состоятся в 2022 году. Оппозиция настаивала на том, чтобы референдум провели в 2021. Президент остался у власти и начал задерживать оппозиционных деятелей, обвиняя в попытке госпереворота.